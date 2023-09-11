В Башкирии увеличили прожиточный минимум на 2024 год

В Башкирии утвердили прожиточный минимум на 2024 год, следует из постановления республиканского правительства.

Как следует из документа, с 1 января будущего года величина прожиточного минимума на душу населения составит 13 576 руб., для трудоспособного населения — 14 798 руб., для пенсионеров — 12 470 руб., для детей — 13 169 руб.

В настоящее время индекс, установленный для трудоспособного населения, составляет 13 789 руб., для пенсионеров – 11 990 руб., для детей – 12 271 руб. В среднем на душу населения — 12 650 руб. Таким образом, прожиточный минимум для пенсионеров повысится на 4%, для остальных категорий граждан — 7,3%.

Наталья Балыкова

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