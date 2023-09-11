В строительство парка по переработке ТКО в Кузбассе вложат 650 млн руб

В Кемеровской области построят индустриальный парк «Пригородный» по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Соглашение о строительстве было подписано 12 сентября, инвестором выступит ООО УК «Экоимпульс», которое вложит около 650 млн руб. в инженерную инфраструктуру, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

В индустриальном парке на льготных условиях будут работать компании, занимающиеся сбором, сортировкой, утилизацией ТКО, а также производством продукции из вторичного сырья. Ожидается, что парк позволит создать условия для реализации инвестиционных проектов на 10 млрд руб. ООО УК «Экоимпульс» уже получило заявки на размещение производства по переработке 240 тыс. тонн макулатуры в год в картон, по выпуску упаковки из гофрокартона мощностью 180 млн кв. метров в год.

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Александр Киселев