Ликвидирован лесной пожар под Новороссийском

Под Новороссийском ликвидирован лесной пожар на площади 1,1 га, сообщаеся в Telegram-канале Лесопожарного центра Краснодарского края.

Возгорание сухой растительности было выявлено рядом с микрорайоном Мефодиевка вечером 10 сентября около 18:45. Ликивдировать возгорание удалось около 06:00 утром 11 сентября.

«Работы по тушению осложнялись порывами ветра и крутым склоном горной местности. В общей сложности на тушении лесного пожара было задействовано 57 человек и 16 единиц техники»,— сообщается в Telegram-канале Лесопожарного центра.

Анастасия Назарова