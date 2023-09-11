Спрос на персонал в Челябинской области за год вырос на 49%

В августе в Челябинской области было открыто 30 тыс. активных вакансий. Это на 49% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 92% — чем в январе 2021-го. Об этом сообщается в исследовании HeadHunter.

Ощутимее всего число вакансий увеличилось в сферах «Страхование» (+106%), «Управление персоналом, тренинги» (+99%) и «Административный персонал» (+91%). Самый скромный прирост в отрасли информационных технологий (+12%). Снижение количества вакансий отмечено только в сфере безопасности — на 62%.

«При этом наибольшим спросом у работодателей Челябинской области пользуются специалисты из профессиональных сфер “Рабочий персонал” (28% вакансий), “Продажи, обслуживание клиентов” (22%), “Производство, сервисное обслуживание” (21%) и “Строительство, недвижимость” (19%)»,— поясняют эксперты HeadHunter.

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