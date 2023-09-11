КСП региона проверит эффективность расходов бюджета в Кусинском районе

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке в Кусинском муниципальном районе. Объектами проверки станут все главные распорядители бюджетных средств, сообщается в telegram-канале КСП региона.

Во время ревизии аудиторы намерены проверить законность, эффективность и целевое использование бюджетных средства. Также изучат расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, использование средств на социальную защиту населения, образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство. Кроме того, сотрудники КСП региона исследуют эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки, нацпроекты и другие вопросы.

Помимо главных распорядителей бюджетных средств объектами проверки станут их отдельные подведомственные учреждения. Ревизия предусмотрена планом мероприятий КСП области на 2023 год.

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