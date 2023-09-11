Футбольный «Новосибирск» завершил первый круг лидером дивизиона «Серебро»

Во Второй футбольной лиге состоялись последние матчи первого круга. В дивизионе «Серебро» «Новосибирск» завершил его на первом месте в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В последнем матче первого круга новосибирцы обыграли на выезде клуб «Амкар-Пермь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте провел Алексей Гладышев, точно пробивший из пределов штрафной площади соперников.

После девятого тура у «Новосибирска» 23 очка. Он на шесть очков опережает идущий вторым курский «Авангард».

В дивизионе «Золото» неудачи преследуют омский «Иртыш». В последнем матче первого круга он уступил дома «Динамо-Брянск» со счетом 1:3. Мяч у сибиряков провел с пенальти Андрей Разборов, открывший счет в первом тайме. Омичи находятся на шестом месте с 11 очками. Лидирует же в дивизионе «Динамо-Брянск» (17 очков).

Второй круг стартует во Второй лиге уже в конце этой недели.

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Валерий Лавский