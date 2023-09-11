Предварительно, на выборах в Курултай Башкирии «Единая Россия» набрала 70%

Центризбирком Башкирии опубликовал данные о предварительных результатах голосования в Курултай республики по единому избирательному округу.

По данным на 6:00 часов, пария «Единая Россия» набрала 70,28% голосов, КПРФ — 11,34%, ЛДПР — 7,19%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — 6,8% и партия «Новые люди» — 3,5%.

В список внесены 1,7 млн проголосовавших избирателей, участковые избирательные комиссии получили 1,5 млн бюллетеней. Около 8,5 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

По данным опроса 34 тыс. жителей республики на 104 избирательных участках, проведенный Центром гуманитарных исследований Башкирии, за ЕР проголосовали от 48 до 65% избирателей, 10–21% отдали голоса за КПРФ, 7–14% — за ЛДПР, партия «Справедливая Россия — Патриоты за правду» набрала 8-13% голосов, «Новые люди» — 2–4%.

Влада Шипилова

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