В Свердловской области ожидается потепление до +22 градусов

С 11 по 13 сентября в Свердловской области ожидаются потепление до +22 градусов и небольшие дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +14°…+19°. Местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Во вторник, 12 сентября, температура ночью опустится до +5°…+10°, а днем поднимется до +15°…+20°. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

В среду, 13 сентября, температура воздуха ночью составит +4°…+9°, днем — +17°…+22°. Осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 11 сентября ожидается +14°…+16°. Ночью во вторник прогнозируется +8°…+10°, днем — +17°…+19°. В среду ночью температура составит +7°…+9°, днем +18°…+20°.

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