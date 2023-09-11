Единороссы набирают почти 70% на выборах в заксобрание Кузбасса

«Единая Россия» (ЕР) набирает 69,8% голосов по итогам голосования по партспискам на выборах нового состава законодательного собрания Кемеровской области. По данным Центризбиркома, к настоящему времени обработано 82,49% протоколов участковых избирательных комиссий.

Таким образом, ЕР улучшает свой результат 2018 года. Тогда единороссы при голосовании по партспискам получили 64,4%. Все другие партии, принявшие участи в избирательной кампании, пока преодолевают планку в 5%. За ЛДПР проголосовал 9,21% избирателей, КПРФ – 8,82%, за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,29% и за «Новых людей» – 5,23%.

В кемеровском заксобрании 23 депутата избираются в одномандатных округах, 23 – по партийным спискам.

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Валерий Лавский