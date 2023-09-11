Губернатор Приморья Кожемяко побеждает на выборах с 73% после подсчета голосов

Действующий глава региона Олег Кожемяко, выдвинутый на второй срок «Единой России», после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 72,78% голосов избирателей. На втором месте кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева – 9,83%.

Далее расположились глава региональной ячейки «Коммунистов России» Александр Андони — 5,94%, директор владивостокской компании по вывозу мусора Кирилл Рудюк, выдвинутый «Справедливой Россией — За правду»,— 4,77% и лидер приморской организации Казачьей партии Денис Ковалев — 3,89%.

На повторных выборах губернатора Приморья в декабре 2018 года господин Кожемяко получил 61,88% голосов избирателей.

Алексей Чернышев, Владивосток