Руководитель реготделения «Яблоко» вернется в Краснокамскую думу

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Пермском крае, предприниматель Ольга Колоколова одержала победу на выборах в думу Краснокамского городского округа по округу №6. По данным ГАС «Выборы», госпожу Колоколову поддержали 505 избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ

За кандидата от «Справедливой России — За правду», индивидуального предпринимателя Александра Зуева проголосовали 348 человек, за представителя «Единой России», мастера ООО «Мастеровой-1» Романа Бариева — 40 человек, за кандидата от ЛДПР, безработную Анну Шевцову — 22 человека.

Ольга Колоколова возглавляет региональное отделение «Яблока» с 2006 года. В 2005–2013 годах была депутатом двух созывов думы Краснокамского городского поселения, в 2015–2018 годах — депутатом Земского собрания Краснокамского района. В 2018 году, после объединения поселений района в один муниципальный округ госпожа Колоколова баллотировалась в думу нового муниципалитета, но проиграла депутату земсобрания Юрию Ильюшенко.