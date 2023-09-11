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Руководитель реготделения «Яблоко» вернется в Краснокамскую думу

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Пермском крае, предприниматель Ольга Колоколова одержала победу на выборах в думу Краснокамского городского округа по округу №6. По данным ГАС «Выборы», госпожу Колоколову поддержали 505 избирателей.

Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ

Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ

За кандидата от «Справедливой России — За правду», индивидуального предпринимателя Александра Зуева проголосовали 348 человек, за представителя «Единой России», мастера ООО «Мастеровой-1» Романа Бариева — 40 человек, за кандидата от ЛДПР, безработную Анну Шевцову — 22 человека.

Ольга Колоколова возглавляет региональное отделение «Яблока» с 2006 года. В 2005–2013 годах была депутатом двух созывов думы Краснокамского городского поселения, в 2015–2018 годах — депутатом Земского собрания Краснокамского района. В 2018 году, после объединения поселений района в один муниципальный округ госпожа Колоколова баллотировалась в думу нового муниципалитета, но проиграла депутату земсобрания Юрию Ильюшенко.

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