На довыборах в региональное заксобрание и Пермскую думу победили кандидаты от «Единой России»

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги голосования на дополнительных выборах в законодательное собрание Пермского края (округ №17) и Пермскую городскую думу (округ №5). На довыборах победили кандидаты от «Единой России» Альберт Демченко и Антон Мелюхин.

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Спортсмена-саночника, серебряного призера Олимпийских игр Альберта Демченко поддержали 55,87% проголосовавших в округе №17. Второе место заняла кандидат от партии «Справедливая Россия-За правду» заведующая «Центром развития — детским садом №1 “Василек”» Ирина Шабаршина. Ее поддержали 23,15% избирателей. За кандидата от ЛДПР, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства Пермского района Георгия Балашова проголосовали 10,04% избирателей, за кандидата от КПРФ, помощника депутата Пермской думы Марата Галимуллина — 6,96%. Явка на довыборы в краевой парламент составила 17, 21% избирателей.

Директор по развитию производства АО «Полиэкс», экс-начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин на довыборах в Пермскую думу заручился поддержкой 57,41% проголосовавших. Ближайшего конкурента господина Мелюхина, кандидата от «Справедливой России-За правду», замдиректора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольгу Шадрину поддержали 20,80% избирателей. За кандидата от ЛДПР, сотрудника предприятия «Редуктор-ПМ» Илью Горбунова проголосовали 7,13% избирателей, за замдиректора ООО «Буматика» по строительству Александра Анфалова («Новые люди») — 6,24%, за сотрудницу краевого минтранса Светлану Соловьеву (КПРФ) — 5,86%. Явка на довыборы составила 11,51%. Выборы проходили с 8 по 10 сентября.