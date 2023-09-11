Семь партий попадают в Ярославскую облдуму по итогам данных с половины участков

По итогам обработки бюллетеней 48% участковых избирательных комиссий на выборах в Ярославскую областную думу уже семь партий преодолевают 5-процентный барьер. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

«Единая Россия» набирает 42,8%, КПРФ — 12,95%, ЛДПР — 11,59%, «Справедливая Россия» — 10,95%, «Новые люди» — 7,32, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6,41%.

Пока что 5-процентный барьер преодолевают и «Коммунисты России» — у них 5,14% по итогам данных с 48% УИК. Подсчет голосов продолжается.

Антон Голицын