«Единая Россия» получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Прикамье

По итогам муниципальных выборов в Краснокамском, Чайковском, Кизеловском, Горнозаводском и Оханском городских округах большинство мандатов в местных думах получили кандидаты от «Единой России». Итоги выборов опубликованы избирательной комиссией Пермского края в официальном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Краснокамской думе, единороссы получили 17 из 20 вакантных мандатов. В двух округах победили кандидаты от КПРФ, еще один мандат достанется представителю партии «Яблоко». Явка на выборы составила 17,1%.

В думе Чайковского городского округа «Единой России» достанется 21 из 25 мест. «Российскую партию пенсионеров за справедливость» будут представлять два депутата. Также на этих выборах одержали победы по одному кандидату от ЛДПР и «Новых людей». В голосовании за депутатов думы приняли участие 26,23% избирателей.

В Оханской думе кандидаты от «Единой России» получили 13 из 15 вакантных мандатов. Оставшиеся два места достались кандидатам от «Справедливой России-За правду». Явка на выборы составила 30,7%. В Горнозаводске места в местной думе также получат кандидаты от «Единой России» (16 мандатов) и «Справедливой России-За правду» (1 мандат). В выборах поучаствовали 21,32% избирателей. В Кизеле «Единая Россия» получила все 15 вакантных мандатов. Явка составила 23,69%.

Голосование проходило с 8 по 10 сентября. Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что в большинстве муниципалитетов «избирательная кампания прошла спокойно». Исключением, по словам председателя крайизбиркома, стали выборы в Чайковском «откуда от избирателей и кандидатов поступали многочисленные обращения на нарушения со стороны ряда кандидатов от КПРФ». «Жалобы касались незаконной агитации в дни голосования как в социальных сетях и на транспорте, так и в СМИ. Территориальная избирательная комиссия совместно с правоохранительными органами оперативно приняли меры по устранению нарушений», - добавил господин Вагин.

Также Игорь Вагин подчеркнул, что в этом году на выборах в Прикамье использовалось дистанционное электронное голосование: «Доля избирателей, воспользовавшихся ДЭГ, превысила 15% от числа проголосовавших. Явка на ДЭГ составила 86%. При этом ни одной жалобы на его работу и результаты по Пермскому краю не поступало».