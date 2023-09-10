Воронежский губернатор по итогам первых результатов заявил о своей «уверенной победе» на выборах

«По предварительным сведениям, по результатам экзит-полов» на выборах губернатора Воронежской области «уверенную победу одерживает кандидат от партии “Единая Россия”». Об этом в ходе пресс-конференции заявил действующий глава региона Александр Гусев. Кандидатом от «Единой России» является он сам.

«Хочу своих коллег, кандидатов в губернаторы, поблагодарить за очень честную позицию. Все выдержали договоренности, о которых мы говорили. Большинство из кандидатов мы очень хорошо знаем. И, не заключая формальных соглашений, договорились о том, что кампанию будем вести честно»,— рассказал губернатор.

Он выразил уверенность, что в ходе муниципальных кампаний, которых в субъекте прошло более 40, «у “Единой России” результаты тоже будут хорошие» и что в муниципальных советах, районных советах, в которые избираются депутаты, в большинстве будут депутаты от этой партии.

Также господин Гусев поблагодарил жителей региона за высокую явку: «Мы предполагаем, что она будет больше 50%. Это говорит о том, что люди неравнодушны к тому, что происходит в области.

Вы знаете, что мы достаточно сдержанно вели предвыборную кампанию».

Секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Владимир Нетесов заверил, что кампания «прошла открыто, честно, легитимно»: «А главное, в области были предоставлены возможности для всех политических объединений, которые выдвинули своих кандидатов в губернаторы».

Андрей Цветков, Олег Мухин