Чтение и вестибулярный аппарат

Психолог, генеральный директор Российского отделения института нейрофизиологической психологии Наталья Лунина:

— Сенсорные системы человека (их еще называют «анализаторами») являются частью его нервной системы, работающей с внешней информацией. «Анализаторы» организованы иерархически. Базовой их частью являются тактильная, вестибулярная и проприоцептивная системы. Это, особенно последние две, физиологическая основа нашего интеллектуального развития.

От проприоцептивной системы зависит возможность ребенка поддерживать оптимальное положение тела — то, в котором мозг тратит меньше энергии на контроль и ее удержание. В дальнейшем именно от функциональной зрелости проприоцептивной системы будет зависеть способность человека не впадать в прокрастинацию. Потому что в основе возможности начать какое-то интеллектуальное действие лежат одни и те же механизмы, что и в физической способности начать произвольное движение.

Вестибулярная система влияет на слуховую: это фонематический анализ и синтез, который помогает отличать один звук от другого, не делать ошибок в написании слов, не переставлять буквы в словах. Она же определяет и развитие зрительной системы, а значит, то, насколько быстро читает ребенок, может ли анализировать написанное. Если ребенок не замечает своих ошибок — это вестибулярная система через вестибулоокулярный рефлекс не дает возможность глазу удерживаться на задаче.

Гиперактивные дети часто имеют плохо развитый вестибулярный аппарат. Именно вестибулярка дает человеку ощущение внутренней стабильности, устойчивости к раздражителям. Для ее укрепления есть простой инструмент, который и детям, и подросткам подходит — балансировочная полусфера.

Нет или нарушены сенсорные ощущения — человеческий мозг «обесточен», потому что он тратит очень много усилий на то, чтобы «залатать пробоины» на базовом уровне. В этом случае мы вытягиваем академическую успешность за счет собственных адских усилий. Для развития сенсорной системы достаточно трех пятиминуток в день. Главное — регулярность!