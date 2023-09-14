Как работает LAS

Если человек после школы не определился с будущей профессией, если он хочет получать знания в различных областях сразу, то это то самое место. С самого первого семестра студенту в LAS предлагается выбрать себе курсы на один семестр, потом на каждый следующий. Выбор этот ограничен только количеством кредитов (кредит — единица учебной работы; как правило, 1 кредит — 3 академических часа) и общими требованиями, который каждый вуз формулирует сам. Как правило, разработчики программы требуют от студента, чтобы он не замыкался исключительно на своей программе, а обязательно расширял образовательные горизонты за счет курсов, связанных с другими областями знания. И поскольку выбор основной программы (мейджор) студент делает в конце первого года или на втором курсе (зависит от сроков обучения), то до этого ему рекомендуется взять несколько курсов из своей будущей области. Делается это для того, чтобы студент убедился в том, что выбранная область знания соответствует его представлениям о ней.

Это как раз то, чего студент лишен в традиционной системе: в случае неправильного выбора он может перевестись на другой факультет, но это сопряжено с бюрократическими процедурами и не всегда получается. В LAS можно получить даже двойную специализацию: по истории искусства и компьютерным наукам, например. Это невозможно нигде, только в LAS. В классическом университете студент с филфака вряд ли может одновременно закончить программу по математике или компьютерным наукам.

LAS много внимания уделяет общеобразовательному компоненту, что позволяет критикам называть такой бакалавриат продолжением школьного обучения. Но это не так. Бакалавриат — для тех, кто хочет выйти на новый уровень, кому интересно академическое знание. Школа готовит к повседневной жизни и не готовит к профессии. В бакалавриате студент узнает, как устроено мышление о мире, как устроена наука, студент учится думать о себе.