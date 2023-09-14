Как студенту понять, чего же он хочет

Сложившая в России система высшего образования видит вчерашнего школьника — своего первокурсника — как человека уже зрелого, который выбирает профессию осознанно, который пришел в университет, чтобы стать профессионалом и занять в недалеком будущем свое четкое место на рынке труда в строгом соответствии с полученной квалификацией, указанной в дипломе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционная система заточена под массовое образование, где единицей учебного плана является группа, а не человек

Фото: Getty Images Традиционная система заточена под массовое образование, где единицей учебного плана является группа, а не человек

Фото: Getty Images

Трудно представить себе что-то менее соответствующее реальности. Выбор профессии и будущего — сложнейшая задача. Школьник имеет весьма специфическое представление о мире профессий: его взгляд сформирован семьей, близким окружением и собственными фантазиями.

Образовательная труба и свободные науки

Традиционные программы высшего образования — так называемая образовательная труба: вход и выход предопределены четким учебным планом, вариативность реализуется на уровне отдельных курсов, специализации — в рамках кафедр одного факультета, не шире. И если студент передумал на втором курсе и решил, что социология, например, это не его, то не очень понятно, что ему делать дальше. Есть несколько вариантов: студент доучивается, потому что стыдно подвести родителей; у студента комплекс отличника, и он в принципе может хорошо учиться, даже если не нравится; студент кое-как дотягивает до диплома и заканчивает вуз, но не собирается работать по специальности; наконец, он вообще уходит из университета. Проблема в том, что российский университет в большинстве своем не ориентируется на студента как на человека. Система заточена под массовое образование, где единицей учебного плана является учебная группа, а не человек.

Иначе построены программы на принципах образовательной модели Liberal Arts and Sciences (LAS).

Слабым местом LAS считается недостаточная специализация и слабая фокусированность на серьезных «профессиональных» задачах. Так, психолог — выпускник LAS не так много изучил профессиональных курсов, как выпускник специализированной программы по психологии.

Как работает LAS Если человек после школы не определился с будущей профессией, если он хочет получать знания в различных областях сразу, то это то самое место. С самого первого семестра студенту в LAS предлагается выбрать себе курсы на один семестр, потом на каждый следующий. Выбор этот ограничен только количеством кредитов (кредит — единица учебной работы; как правило, 1 кредит — 3 академических часа) и общими требованиями, который каждый вуз формулирует сам. Как правило, разработчики программы требуют от студента, чтобы он не замыкался исключительно на своей программе, а обязательно расширял образовательные горизонты за счет курсов, связанных с другими областями знания. И поскольку выбор основной программы (мейджор) студент делает в конце первого года или на втором курсе (зависит от сроков обучения), то до этого ему рекомендуется взять несколько курсов из своей будущей области. Делается это для того, чтобы студент убедился в том, что выбранная область знания соответствует его представлениям о ней. Это как раз то, чего студент лишен в традиционной системе: в случае неправильного выбора он может перевестись на другой факультет, но это сопряжено с бюрократическими процедурами и не всегда получается. В LAS можно получить даже двойную специализацию: по истории искусства и компьютерным наукам, например. Это невозможно нигде, только в LAS. В классическом университете студент с филфака вряд ли может одновременно закончить программу по математике или компьютерным наукам. LAS много внимания уделяет общеобразовательному компоненту, что позволяет критикам называть такой бакалавриат продолжением школьного обучения. Но это не так. Бакалавриат — для тех, кто хочет выйти на новый уровень, кому интересно академическое знание. Школа готовит к повседневной жизни и не готовит к профессии. В бакалавриате студент узнает, как устроено мышление о мире, как устроена наука, студент учится думать о себе.

Но это разные по своим целям образовательные программы, и странно было бы спрашивать с них одинаково. Справедливости ради нужно добавить, что от критиков современного образования достается всем бакалаврским программам: неизменно подчеркивается недоученность любого бакалавра, которому место только в «Макдональдсе». Да, бакалавры — как бы «недоучки». И это нормально. После бакалавриата человек не будет и не должен быть «настоящим профессионалом».

Можно и нужно сказать, что LAS не для всех. Эта образовательная модель — для тех, кто хочет стать широко образованным, для тех, у кого сформирована такая персональная потребность. Цель современного образования — не профессия и не диплом. Образование со второй половины XX века становится частью человеческого существования. Описанный выше подход LAS — все еще инородное тело для российской системы образования, которая нам досталась от индустриальной эпохи и плановой экономики. Да и сам российский вуз нередко напоминает корпорацию. Студент — часть учебной группы. Декан факультета или директор программы руководствуется общим для всех учебным планом и образовательным подходом, а выпускники получают дипломы с одинаковой квалификацией.

В LAS вот это все отходит на второй план, в основе — внимание к каждому студенту. И конечно, у выпускников LAS могут быть и бывают трудности с выходом на рынок труда, особенно в РФ: работодатели часто не понимают, что у них за специальность. Но студент, прошедший школу LAS, умеет задавать самому себе жизненные вопросы вроде «Чем я на самом деле хочу заниматься?». С первого курса студенты учатся делать выбор, они знают, что выбор есть. И с этим же настроем и умением ориентироваться в проблемных ситуациях выпускники выходят на рынок труда.

Это и есть та самая креативность, о которой много говорят в последнее десятилетие — если ты не хочешь встраиваться в систему или она тебя не принимает, создай свое пространство для деятельности.

Навык вопросов и ответов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевой навык, который формируется в Liberal Arts and Sciences,— критическое мышление, то есть умение задавать вопросы

Фото: Getty Images Ключевой навык, который формируется в Liberal Arts and Sciences,— критическое мышление, то есть умение задавать вопросы

Фото: Getty Images

В Liberal Arts and Sciences формируются несколько ключевых навыков.

Прежде всего это критическое мышление, то есть умение задавать вопросы. Не только вопросы почему и зачем, а более серьезные и глубокие. Вопросы о причинах и следствиях. Важно различать корреляции действий и их последствия, выявлять причинно-следственные связи.

Другой навык — это умение смотреть на мир не только с собственной колокольни. Переключение оптики — очень важная вещь. В программах LAS студенту показывают разные оптики из разных дисциплинарных полей, показывают, что с разных точек зрения один и тот же объект выглядит по-разному.

И разные точки зрения приводят к задаче начать диалог об этих различиях. Когда студенты в аудитории совместно пытаются ответить на сложные вопросы, то в этот момент они учатся слышать друг друга, понимать, что существуют иные точки зрения, и понимать, почему они существуют.

Третий важнейший навык — способ изложения мыслей. Как устный, так и письменный. Ключевая вещь для образования. Необходимо с самого начала показать студенту, что есть зазор между тем, как ты думаешь, и тем, как ты об этом говоришь, а тем более пишешь. Это сложно. Это не риторика. Студент в процессе учебы осознает, что когда он излагает свои мысли на бумаге, то существует не только он, излагающий эти мысли, есть еще и читатель. А у читателя определенные фреймы, он видит и слышит иначе, чем говорящий или пишущий. Это очень важная вещь для современного социума, пронизанного коммуникационными потоками, важная для современного человека, не вполне оцененная в образовании.

Для освоения этого навыка в аудитории студенты, например, читают друг другу фрагменты своих работ и задают вопросы. Кроме этого, студенты пишут рецензии на работы друг друга, peer-review на черновики. А еще читают и комментируют различные тексты. Такое можно делать только в диалоге между студентами. Преподаватель не должен говорить, что автор имел в виду. Когда студенты сами читают и сами задают вопросы, сами пытаются интерпретировать и комментировать, тут они и сталкиваются с тем, что у них бывают разные подходы и разные трактовки. И не обязательно все в итоге должны согласиться с одной точкой зрения.

При таком подходе существенно меняется функция преподавателя. Для LAS нужен другой преподаватель — тот, кто готов молчать в аудитории. Основная его задача — модерировать дискуссию студентов. Преподаватель получает деньги за то, что в аудитории организует работу студентов таким образом, что у них формируются важнейшие навыки. Задача преподавателя сделать так, чтобы студенты вошли в диалог или дискуссию, вышли из нее, а после этого суммировать, подвести итоги аудиторной работы. У студентов часто не хватает опыта работы со сложными текстами. Они могут позволить себе делать поверхностные комментарии, высказывать бытовые суждения. И преподаватель, вмешиваясь, показывает, в чем слабость таких аргументов.

Такого преподавателя надо еще поискать, а точнее говоря, нужно подготовить, научить. Среди преподавателей должны быть и исследователи, и практики. Индивидуальная траектория обучения в LAS подразумевает еще и такую развилку: кем себя видит студент — исследователем или практиком? Хорошо мотивированный бакалавр вполне способен заниматься наукой. Для этого, конечно, ему нужен наставник. Поэтому в LAS студентам предлагаются разные типы мейджоров — как практические, так и исследовательские.

Индивидуальный, точнее говоря, персональный подход состоит в том, что создается уникальная образовательная траектория для каждого студента. Но вчерашний школьник не понимает свои образовательные задачи. Более того, он их может менять.

Необычность преподавательских задач и нацеленность на индивидуальное обучение подразумевает индивидуальное сопровождение студента по его образовательной траектории, поэтому такого рода программам необходимы тьюторы.

Тьютор — это относительно новая для российской системы педагогическая роль, которая отличается по задачам от преподавателя и требует специальной подготовки. Тьютор — модератор твоих собственных размышлений о себе и своих задачах. Тьютор оказывает поддержку и помогает советом. Тьютор не ставит оценки и не принимает решение.

Студенту в LAS перед началом семестра выдают список из 50 курсов — и он должен что-то выбрать на один семестр. Вот тут подключается тьютор. При этом тьютор, как уже было сказано, не принимает решение за студента, а помогает искать ответы на эти вопросы.

Движение к профессии

Каким образом в LAS проходит профессиональная подготовка? После того как студент прослушал разные вводные курсы, ему нужно выбрать себе свою программу — major. В настоящих программах LAS этот выбор всегда очень широк. Каждая программа — major — как правило, формулирует свои требования к студенту либо в форме списка курсов (очень короткого по сравнению с традиционными системами), либо в форме требования к объему дисциплин определенной тематики. Но эти требования всегда формулируются как Minimum minimorum: расширять и углублять свои знания студент может за счет элективных курсов, то есть формировать собственную траекторию и внутри профессионального поля. Так формируются индивидуальные профессиональные интересы и возникает фигура научного руководителя — преподавателя и наставника.

Современная реальность

В России объявлена очередная реформа высшего образования. Отказываясь от Болонской системы, Министерство образования и науки тем не менее предлагает нам не советское образование, а пытается удержать российскую высшую школу на современном уровне, не отказываясь от нескольких уровней образования, к которым за последние 20 лет привыкли отечественные вузы. Среди прочего в высшей школе больше нет образовательных программ, построенных по модели Liberal Arts and Sciences, которая существовала в нескольких российских вузах в последние десять лет.

Несмотря на перечисленные выше достоинства, LAS вызывала сопротивление и, похоже, так и не прижилась в российской высшей школе. Отчасти это из-за того, что отечественная университетская система следует в русле немецкой традиции, более специализированной, более профессионально ориентированной. И в Германии так же сложно адаптируется Liberal Arts, как и в России.

Россия, например, оказалась не готова менять базовую систему: перечень направлений подготовки, принципы формирования ФГОС и т. д. В Законе об образовании РФ есть упоминание индивидуальной образовательной траектории, но фактически она используется только для инклюзивного образования. Это, с одной стороны, бюрократическая проблема, но с другой — мировоззренческая, потому что она требует изменения «картины мира» не только у бюрократов, но и у университетских стейкхолдеров.

Перечень профилей внутри LAS расширяется. К Liberal Arts успешно и все активнее добавляются Sciences. Конечно, требования к программам по Sciences в LAS более жесткие, чем на гуманитарных профилях. Но это не проблема: гибкость LAS как системы это вполне позволяет без потери целостности и единства образовательного пространства.

Российская система по-прежнему традиционно ориентируется на перечень дисциплин в плане, а не на компетенции в реальности — они так и остались формальной бюрократической категорией.

Именно в этом и состоит базовый конфликт системы LAS с российской системой образования. Учебный план традиционно сформирован как список конкретных дисциплин — общеобразовательных и профессиональных,— которые студент должен прослушать именно в этом порядке. Тогда как учебный план LAS — это перечень требований, а потом уже список дисциплин.

В традиционной системе компетенции все равно однозначно пришиты к курсам. Ну вот есть компетенция, которая относится к курсу по философии (УК-5). В традиционной системе стоит курс по философии на первом году. Он один, он общий для всех, его читает коллега с межфакультетской кафедры. Он к вам зашел на филологический факультет на один курс, больше его студенты не увидят никогда.

В системе LAS студенту было бы предложено несколько курсов, каждый из которых имеет эту компетенцию УК-5. Любой курс из списка он должен однажды выбрать, но какой именно и когда будет курс — студент выбирает сам. Более того, если студент захочет, он может взять несколько курсов по философии у разных преподавателей. Результат формально тот же: компетенция сформирована, все счастливы. Но именно это и вызывает абсолютное непонимание у бюрократии. Компетенции, в отличие от ЗУНов (знаний, умений, навыков) формулируются очень широко: как способность или готовность студента к какой-либо деятельности, например решению задач или работе в команде. Идея компетентностного подхода (в идеале) была бы в том, что одна и та же компетенция может формироваться разными курсами. Отечественная же система любит полные соответствия: «компетенция» равно «курс». Никаких вариантов, главное — чтобы бюрократу удобно было проверять.

То, что предлагается сейчас как 2+2+2, это интересная история. Какая за этим идея? Идея такая, как в LAS (только сильно упрощенно понятая): студент первые два года проходит общеобразовательные дисциплины и осмысленно выбирает специализацию к концу второго года. Похоже? Похоже. При этом если в два первых года стоят только обязательные дисциплины, а выборные начинаются с пятого семестра, как студент должен понять, что он выбрал не то, если он вообще ничего не выбирал, кроме выбора программы при поступлении? Бюрократическая задумка понятна — два года у всех все обязательно, потом студент спокойно может перевестись на любую программу. Но реальный выбор отсутствует.

Кроме собственно бюрократических препятствий и понятного консерватизма традиционного подхода к образованию есть еще один фактор, препятствующий внедрению LAS. Это дорогое удовольствие.

Марина Калашникова