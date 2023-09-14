Ученый бредогенератор

Д. А. Дребятина — псевдоним автора анонимного Telegram-канала NeuroMetric, под которым он в 2021 году подал сгенерированные бредогенератором «Яндекса» тезисы на Научную конференцию МФТИ в тематическую секцию, организованную Институтом нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ), научный руководитель которого член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Сгенерированные тезисы доклада под названием «Диалектическая оценка представлений об эрудиции субъекта в математической теории когнитивного анализа» успешно прошли двойное рецензирование, были приняты на конференцию и опубликованы в сборнике ее трудов, который находится в открытом доступе.