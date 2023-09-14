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Коммерсантъ FM
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Право на ошибку

На данном этапе развития нейросетей существует объективная причина расхождения данных, которая связана с существующей системой измерений. Например, если речь идет о сборе данных с одной скважины, то здесь показатели будут без особых отклонений. Другое дело — куст скважин в сложных гидрографических условиях тундры, в болотистой местности с предельно низкими зимними температурами. В таких районах строится кустовая площадка, с которой затем разводятся в глубину десятки скважин. В этом случае устанавливают одну групповую замерную установку на весь куст, и она с определенной периодичностью переключается с одной скважины на другую. Необходимо учитывать и возможные перебои в работе оборудования. Чтобы нивелировать подобные искажения, специалисты делают выборку данных для анализа нейросети в расширенном временном диапазоне. Таким образом погрешности купируются за счет увеличения массива обрабатываемой информации.

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