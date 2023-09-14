Нейронные связи

Принцип действия нейронных сетей схож с работой мозга: вычислительные элементы сети обмениваются информацией так же, как нейроны. Сложные сети образуют множество слоев, а информация из одного в другой передается только после того, как первый слой ее обработал и выбрал решение из нескольких заложенных сценариев. Несмотря на то что сегодня на слуху математические модели, которые рисуют картины и пишут сценарии, все более активно математические алгоритмы используют в областях, связанных с анализом, прогнозированием и оптимизацией технологических процессов.