Терминология

ЕГИСУ НИОКТР — единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

РФЛП — радиофармацевтические лекарственные препараты.

РФП — радиофармацевтические препараты.

Оба термина означают одно и то же, это лекарственные препараты, которые в готовой для использования форме содержат радионуклид (радиоактивный изотоп). Сейчас чаще используется аббревиатура РФЛП.

Омиксные технологии — технологии, основанные на достижениях геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики, то есть наук, которые изучают, как устроен геном и как реализуется закодированная в нем информация.

Тераностика — подход в фармацевтике, заключающийся в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем путем создания препаратов, которые являются одновременно и средством ранней диагностики, и терапевтическим агентом.

ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография.

ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография.

Аффинность — степень сродства (проще говоря, прочность связи).