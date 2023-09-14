Всюду облака

К 2025 году более 85% организаций перейдут на принцип облачных технологий и без использования облачных архитектур и технологий не смогут в полной мере реализовать свои цифровые стратегии. По их оценкам, к 2025 году более 95% новых цифровых рабочих нагрузок будут развернуты на облачных платформах (против 30% в 2021 году). «Внедрение облачных платформ означает, что цифровые или продуктовые команды будут использовать архитектурные принципы и возможности, чтобы воспользоваться преимуществами, присущими облачной среде,— сказал Говекар.— Новые рабочие нагрузки, развернутые в облачной среде, будут повсеместно распространены, а не просто популярны. А все, что не связано с облаком, будет считаться устаревшим».