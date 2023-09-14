Ассортимент на выбор

По степени контроля над элементами и компонентами их использования в облаке услуги на облачные вычисления делятся на три основных вида.

Инфраструктура как услуга (IaaS)

Поставщик облачных услуг управляет инфраструктурой (фактическими серверами, сетью, виртуализацией и хранилищем данных) через подключение к интернету. Пользователь имеет доступ через API или панель инструментов и фактически арендует инфраструктуру. Пользователь управляет такими вещами, как операционная система, приложения и промежуточное программное обеспечение, в то время как провайдер заботится о любом оборудовании, сети, жестких дисках, хранилище данных и серверах и несет ответственность за устранение сбоев, ремонт и проблемы с оборудованием.

Платформа как услуга (PaaS)

Аппаратное обеспечение и программно-прикладная платформа предоставляются и управляются внешним поставщиком облачных услуг, но пользователь обрабатывает приложения, работающие поверх платформы, и данные, на которые опирается приложение.

Программное обеспечение как услуга (SaaS)

Провайдер предоставляет клиенту облачные приложения, доставляемые через интернет. Пользователь может получить к ним доступ через веб-браузер или загрузить приложение на свой компьютер или мобильное устройство.