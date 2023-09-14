«Влюбить в морские науки»

«Человек в море никогда не бывает одинок»,— писал Эрнест Хемингуэй, автор известной повести о старике-рыбаке Сантьяго, бросившем вызов стихии в погоне за самым большим трофеем в своей жизни. У исследователей морей и океанов цели иные: они открывают новые виды растений и животных, отслеживают состояние шельфа и ледников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспедиция на Комсомольские острова. Земля Франца-Иосифа

Фото: Юлия Смирнова Экспедиция на Комсомольские острова. Земля Франца-Иосифа

Фото: Юлия Смирнова

Научные результаты океанологов позволяют давать точные прогнозы погоды, минимизировать последствия тайфунов, наводнений, землетрясений и обеспечивать безопасность судоходства.

Чтобы привлекать в эту сферу молодых специалистов, в России получил активную поддержку «Плавучий университет» — научно-образовательный проект, связующий студентов и научных руководителей, выпускников и работодателей. Он помогает заинтересованным и мотивированным учащимся интегрироваться в океанологическое научное сообщество, чтобы начать вести серьезную исследовательскую деятельность.

Программа «Плавучий университет» включает Зимнюю научную школу и экспедиции, это часть национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, она входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. За развитие единой программы отвечает координационный центр «Плавучий университет» на базе Московского физико-технического института.

Как работает «Плавучий университет», что он дает участникам, науке и, шире, обществу — разбираемся в нашем материале.

Обучение через исследования

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа на научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы» в Баренцевом море

Фото: Егор Благодатских Работа на научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы» в Баренцевом море

Фото: Егор Благодатских

«Плавучий университет» — уникальная российская образовательная технология, работающая по принципу «Обучение через исследования». Ежегодный научно-образовательный цикл «Плавучего университета» начинается с Зимней школы, где студенты знакомятся с актуальной научной повесткой, проходят мастер-классы и осваивают наиболее востребованные сейчас методы исследований. После Зимней школы следуют сами экспедиции, где полученные знания применяются на практике. Студенты и аспиранты знакомятся с полным циклом работы над научным проектом: от постановки задач до формирования отчета. Заключительным и немаловажным этапом становится представление полученных научных результатов на конференциях и их отражение в научных статьях — все как в настоящей «взрослой» науке.

«Другие аналогичные программы, как правило, проводятся в классическом формате научной школы — когда на несколько дней или пару недель студенты, заинтересованные в заданной тематике, собираются на очный интенсив. Практик, которые бы в рамках полноценного годового цикла проводили студента за руку от первого знакомства с профессиональной областью, через полевую практику, до оформленного научного результата, представленного сообществу, в России в морских науках нет»,— подчеркивает Наталья Степанова, директор координационного центра «Плавучий университет».

В 2023 году было получено 3725 заявок на участие в программе «Плавучего университета», и только треть из них прошли строгий конкурсной отбор. Слушателями Зимней школы «Плавучего университета» в феврале 2023 года стали 889 студентов. Она прошла на десяти площадках в семи городах России: от Калининграда до Владивостока. По итогам рассмотрения мотивационных писем и вступительных собеседований 113 студентов отправились в экспедиции. Ограниченное количество участников полевого этапа — самого интересного, сложного и ответственного — связано с «емкостью» как научно-исследовательских судов, так и самой программы.

«До экспедиций в последние три года доходят около ста человек. Тысяча новых океанологов в год наукам о Земле как раз не требуется, важно, чтобы каждый студент, оставшийся в науке, в перспективе мог стать профессионалом высокого класса. Конкурс помогает привлечь талантливых и заинтересованных студентов, которые не только останутся в научных коллективах и продолжат двигать науку о море вперед, но и станут в будущем заведующими лабораториями и начальниками экспедиций»,— поясняет Наталья Степанова.

Максимальный результат от каждых судо-суток

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход экспедиции из Мурманска на научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы»

Фото: Егор Благодатских Выход экспедиции из Мурманска на научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы»

Фото: Егор Благодатских

В каждом рейсе работает несколько научных отрядов: гидрологи, геофизики, химики, геологи, морские биологи и экологи. Научно-исследовательские суда (НИС) отличаются от привычного морского транспорта наличием приборной базы для проведения исследований на высоком уровне. Крупные научные суда, как правило, оборудованы для проведения комплексных морских экспедиций, в которых работают одновременно несколько научных групп, каждая по своему направлению. Среди них — НИС «Академик Иоффе», НИС «Академик Сергей Вавилов», НИС «Академик Мстислав Келдыш», НИС «Профессор Молчанов», НИС «Профессор Мультановский». При этом есть суда, несущие специальное оборудование, в частности для геологических работ: НИС «Профессор Николай Страхов», НИС «Профессор Борис Петров», НИС «Г. Ю. Верещагин». На таких судах тоже работают обычно несколько научных групп. В случае «Плавучего университета» это гидрологи, биологи и специалисты по загрязнениям моря.

«Объединить в одной экспедиции работу нескольких научных коллективов из разных организаций и городов, чтобы проводить комплексные исследования,— непросто, но этот подход дает большой научный и образовательный результат. Во время обсуждения полученных данных еще на борту судна в том числе внимание уделяется междисциплинарным взаимосвязям, что наиболее ценно с точки зрения как научных выводов, так и формирования общего взгляда у студентов на то, как устроен океан и как он живет. Есть и экономический аспект. Вывести судно в море — это дорого, и работа сразу по нескольким направлениям большим коллективом позволяет получить максимальный научный результат от каждых судо-суток и каждого вложенного рубля»,— отмечает Наталья Степанова.

Именно на стыке наук получаются наиболее интересные результаты. Студентам работа в большом коллективе плечом к плечу со специалистами разных областей дает возможность с первой экспедиции увидеть комплексность науки, попробовать свои силы в разных отрядах и получить по итогам большую сеть профессиональных контактов. Научная программа экспедиций «Плавучего университета» не дублирует программу регулярных экспедиций, работающих из года в год. Есть конкретное судно, определенный научный состав, уникальная научная программа — все это не повторяется.

Работа над пробелами в морских науках

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа в Карских Воротах

Фото: Егор Благодатских Работа в Карских Воротах

Фото: Егор Благодатских

В рейсах «Плавучего университета» ученые проверяют свои гипотезы и апробируют методики, чтобы восполнить пробелы в знаниях научного сообщества о морях и океанах. Так, за 2022 и первое полугодие 2023 года по результатам экспедиций участники опубликовали шесть научных статей в высокорейтинговых научных изданиях. Две из них — о процессах глобального потепления в Арктике — вышли в международном журнале первого квартиля Frontiers in Marine Science, что указывает на серьезный уровень проведенных исследований.

В первой работе описаны два ранее неизвестных течения в северной части Баренцева и Карского морей, которые влияют на тепловой баланс как непосредственно в регионе, так и в масштабах всего Северного Ледовитого океана. Во второй статье ученые представили маршрут распространения колоссального объема стока пресных вод Оби и Енисея в Арктике. Проведенные исследования важны для достоверной оценки и прогноза гидрометеорологической и ледовой обстановки на Северном морском пути и прогнозирования будущих последствий глобального потепления в Арктике.

Также в ходе экспедиции «Плавучего университета» 2021 года на НИС «Академик Иоффе» ученые открыли новый вид диатомовой водоросли, обитающей в Обской губе Карского моря. Новый вид назвали Fragilaria shirshovii в честь основателя Института океанологии Петра Ширшова.

Кадровые успехи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Степанова, руководитель научно-образовательной программы «Плавучий университет»

Наталья Степанова, руководитель научно-образовательной программы «Плавучий университет»



Морские науки требуют многолетней кропотливой работы для получения результата, а для этого нужны сильные кадры и ресурсная база. «Плавучий университет» позволяет студентам на ранних этапах обучения по-настоящему погрузиться в науку, попробовать ее на практике, приобрести актуальные знания и навыки и, главное, понять, подходит им эта работа или нет.

«Показателем успешности работы программы можно считать тот факт, что порядка 90% студентов, попавших в экспедиции "Плавучего университета", продолжают работу в науках о море. Они остаются в профессии и связывают свою карьеру с океанологией, успешно строят ее, защищая диссертации, встраиваются в научные группы»,— объясняет Наталья Степанова.

Выпускники прошлых лет сейчас идут в рейсы уже в качестве научных руководителей и наставников новых поколений студентов. Из участников сформировались научные группы, которые работают, например, в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Морском гидрофизическом институте РАН.

«Плавучий университет» становится еще и стартом для формирования у каждого студента профессиональных связей — научного нетворкинга. Вечера в «Плавучем университете» спланированы так, что практически каждый член экспедиции проводит лекцию по теме из области своих научных интересов. Если студент только начал свой путь в науке и еще не определился с будущей специализацией, то он может провести научный квиз: такой формат сочетает образовательную функцию проекта с командообразующей.

Студенты «Плавучего университета» за время программы интегрируются в научные коллективы и погружаются в работу. По словам директора координационного центра, они «влюбляются» в морские науки и быстро начинают набирать профессиональные навыки и знания. Так «Плавучий университет» позволяет решить кадровые задачи в морских науках и смежных отраслях индустрии — тех, где требуются такие же компетенции, но не для фундаментальных исследований, а для решения прикладных задач. Полученные в ходе экспедиции навыки и знания востребованы в компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых, проектированием инфраструктуры, освоением новых регионов. Молодые специалисты, получившие опыт работы с современными аппаратно-программными комплексами, оборудованием и методиками, привлекаются к геологическим, геофизическим, гидрологическим и гидроакустическим работам компаний-партнеров «Плавучего университета» и других игроков рынка.

Расширяющаяся география проекта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с китом, Карские Ворота

Фото: Егор Благодатских Встреча с китом, Карские Ворота

Фото: Егор Благодатских

Экспедиции «Плавучего университета» охватывают Северный Ледовитый, Тихий и Атлантический океаны, а также озеро Байкал. Участники уже успели побывать в Беринговом, Баренцевом, Карском, Охотском, Японском и Балтийском морях. Благодаря проекту опытные и начинающие ученые смогли побывать в таких труднодоступных местах, как остров Колгуев, остров Вайгач, архипелаг Новая Земля, Камчатский полуостров, что делает результаты их исследований особенно ценными для научного сообщества. Нередко на берег участников доставляют на вертолете.

Заявки на Зимнюю школу в этом году подавали студенты из 37 стран, среди которых Китай, Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Литва, Аргентина, Боливия, Куба, Южная Африка, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки. Очное участие в самой Зимней школе приняли 27 иностранных студентов из Латвии, Индонезии, Эфиопии, Доминиканской Республики, Пакистана, стран СНГ. В следующем году организаторы планируют расширить географию участников, рассчитывая на более тесную международную кооперацию с научными коллективами стран БРИКС.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках проходящей в ЮАР ежегодной встречи министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС пригласил страны «пятерки» присоединиться к проекту «Плавучий университет». «БРИКС представляет собой уникальное объединение — в "пятерку" входят страны практически всех континентов, связанные общими целями и видением своего развития. Такое сотрудничество позволит ученым наших государств создать общую экологическую карту, которая будет иметь значение для всего мира»,— подчеркнул Валерий Фальков.

Ранее на встрече министров исследований и инноваций G20 в Индии заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов пригласил присоединиться к проекту все «конструктивно настроенные государства "двадцатки"».

Подать заявку на участие в программе «Плавучего университета» может любой студент профильной специальности (океанология, морская биология и геология, физика атмосферы) или осваивающий смежную область, знания в которой могут быть применены в науках о море (например, data science).

Как сообщают организаторы, при отборе учитывается в первую очередь мотивация студента, а также соответствие тематики программы его научным интересам.

Полина Киреева