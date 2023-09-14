Научная премия Сбера — это вклад в будущие технологии и научный прогресс. Премия учреждена в 2021 году. Ее цель — поддержать отечественную фундаментальную науку и ученых, которые работают в России. Премия персональная, присуждается деятелям науки за научные исследования и разработки, результаты которых открывают новые горизонты научного знания и способны оказать значительное влияние на научно-технический прогресс. Важно, чтобы кандидат внес личный большой вклад в науку и продолжал активную научно-исследовательскую работу в российских научных, образовательных учреждениях или технологических компаниях.

Научная премия — логичный шаг в реализации стратегии Сбера, одной из ведущих технологических компаний, активно развивающей свои исследовательские подразделения. Поэтому в интересах компании поддерживать талантливых ученых и развивать научную деятельность в России.

Премиальный фонд составляет 60 млн руб. Присуждается в трех номинациях: «Науки о жизни», которая включает биологию, медицину и сельскохозяйственные науки; «Цифровая вселенная» — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение); «Физический мир», которая вручается в области физики, химии, астрономии, наук о Земле и технических наук. Каждый год присуждаются три премии размером 20 млн руб., по одной в каждой номинации.

Номинировать на премию могут официально приглашенные российские организации, ведущие научную-исследовательскую и образовательную деятельность, а также частные лица — ученые, технологические предприниматели и инвесторы. Самовыдвижение не предусмотрено. Все заявки, представленные номинаторами, проходят независимую экспертизу. Заключения экспертов передаются в ученый совет по каждой номинации, состоящий из ведущих профильных ученых. Ученый совет изучает результаты экспертизы, заявки и определяет короткий список кандидатов, достойных премии. Победителей выбирает комитет премии, основываясь на рекомендациях ученых советов.

Комитет — это совещательный орган, состоящий из авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки и технологий, а также представителей высокотехнологичных компаний, технологического, инвестиционного и предпринимательского сообществ. Председатели ученых советов по каждой из номинаций тоже входят в состав комитета. Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Первое награждение состоялось в 2022 году. Лауреатами стали три академика РАН: Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево.

Юрий Оганесян — живая легенда отечественной ядерной физики, под его руководством синтезированы новые сверхтяжелые химические элементы и создан задел для дальнейших открытий. Единственный из ныне живущих ученых, в честь которого назван элемент Периодической системы химических элементов — оганесон. Он получил премию в номинации «Физический мир».

Александр Габибов, лауреат в номинации «Науки о жизни», открыл принципиально новое явление — что антитела могут обладать каталитической активностью и узнавать не только белок, но и нуклеиновые кислоты. Это открытие проливает свет на генезис некоторых аутоиммунных заболеваний.

В номинации «Цифровая вселенная» премию присудили Александру Холево «за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений».

В этом году номинировано 92 ученых, больше всего в номинации «Науки о жизни». Далее следуют «Физический мир» и «Цифровая вселенная». Лауреаты будут объявлены в декабре.