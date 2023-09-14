Откуда мурома стала есть

Мурома — племя летописное, то есть известное прежде всего по летописям. Впервые о нем упомянуто в недатированной части «Повести временных лет» (написанной в начале XII века), где говорится о расселении народов по миру: «...по Оце реце, где втечет в Волгу, мурома язык свой, и черемиси свой язык, мордва свой язык... А се суть инии языци, иже дань дають руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, мордва…».

Есть мурома и в скандинавских сагах XIII века — как население города Муромар (др.-сканд. Moramar). «По последним данным, все эти письменные свидетельства касаются муромы Х–XI веков,— подчеркивает Ольга Зеленцова.— То есть в летописях и сказаниях представлена мурома на закате своего существования — того времени, когда сюда уже пришло древнерусское государство».