Куда пропала правобережная мурома

Находки с правого берега Оки позволили по-новому взглянуть на мурому — загадочное племя из древнерусских летописей и скандинавских саг, основавшее первые поселения на территории, где возник город Муром.

О результатах раскопок полевого сезона 2023 года, уникальных открытиях и оставшихся неразрешенными загадках муромы корреспонденту «Ъ-Науки» рассказала руководитель Волжской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) Ольга Зеленцова.

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Фото: Институт археологии РАН

Редкостная находка

Раскопки ранее неизвестного могильника на правом берегу Оки этим летом провели Волжская экспедиция ИА РАН и экспедиция Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Раннесредневековый комплекс грунтовых захоронений обнаружили осенью 2022-го: местные жители обратились в Нижегородский музей с сообщением о грабительских раскопках.

Могильник, оказавшийся уникальным памятником муромы, удалось спасти от уничтожения — до прихода ученых была разграблена лишь часть погребений. Археологи на площади 200 кв. м раскопали 11 могил с останками 13 человек — девяти мужчин и четырех женщин, две могилы были парными.

Ключевая ценность находки — первый памятник муромы, обитавшей в правобережье Оки, точно датированный первой четвертью X века. Прежде на правом берегу Оки обнаруживались муромские могильники только VIII–IX веков, а более поздние, относящиеся к X–XI векам — исключительно в левобережье. Уникальная находка восполнила важный пробел в истории древнего населения Муромского Поочья, хотя их судьба по-прежнему остается загадкой. Но обо всем по порядку.

Центр расселения муромы

На самом деле мурома гораздо старше: согласно археологическим данным, это племя заселило окрестности Нижней Оки в VII веке. Муромский край, занятый муромскими памятниками археологии (могильниками и селищами), с севера на юг простирается примерно на 90–100 км, а с запада на восток — на 50–60 км. Край охватывает современные Муромский, Меленковский и Селивановский районы Владимирской области на левом берегу Оки, а также прилегающие к правому берегу территории Павловского, Вачского, Навашинского и Выксунского районов Нижегородской области.

Сегодня в Муромском крае известен 71 памятник, в основном на левом берегу Оки: два городища (укрепленных, то есть обнесенных валами или рвами поселения), 35 селищ (поселений попроще, без укреплений) и 13 могильников. На правом же берегу — всего 21 памятник.

Откуда мурома стала есть Мурома — племя летописное, то есть известное прежде всего по летописям. Впервые о нем упомянуто в недатированной части «Повести временных лет» (написанной в начале XII века), где говорится о расселении народов по миру: «...по Оце реце, где втечет в Волгу, мурома язык свой, и черемиси свой язык, мордва свой язык... А се суть инии языци, иже дань дають руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, мордва…». Есть мурома и в скандинавских сагах XIII века — как население города Муромар (др.-сканд. Moramar). «По последним данным, все эти письменные свидетельства касаются муромы Х–XI веков,— подчеркивает Ольга Зеленцова.— То есть в летописях и сказаниях представлена мурома на закате своего существования — того времени, когда сюда уже пришло древнерусское государство».

На территории современного города Муром расположены три могильника и четыре селища. У исследователей есть серьезные подозрения, что и городище тоже было — на Кремлевской горе, то есть там, где впоследствии построили муромский кремль, а сегодня располагается Парк культуры и отдыха имени Ленина. В самых нижних слоях раскопов здесь встречается преимущественно лепная керамика, которая характерна для муромы.

«Концентрация памятников на такой небольшой площади — примерно 2,7 кв. км — позволяет предположить, что здесь располагался условный центр муромского расселения, но окончательно этот вопрос неразрешим пока»,— говорит Зеленцова.

Раскапывать памятники муромы начали в первом десятилетии XX века. Уже тогда археологам, изучавшим могильники поволжских племен, удалось выделить среди обширного массива финских древностей уникальный материальный след отдельной культуры и ассоциировать его с летописным племенем, упомянутым буквально в нескольких строках нескольких средневековых текстов.

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Ювелирная культура

Время расцвета культуры муромы пришлось на VIII–X века. Живя за счет животноводства (разводили в основном свиней, коров и лошадей), промысловой охоты (главным образом пушной) и земледелия на пойменных лугах, мурома выделялась высоким уровнем развития ремесел: кожевенного, скорняжного, резьбы по дереву и кости. Особого упоминания заслуживает муромское ювелирное мастерство.

«Характерный признак муромской культуры — обилие металлических украшений,— подчеркивает Зеленцова.— Про муромскую женщину, как и про мордовку, можно было сказать: ее сначала услышишь и только потом увидишь. Она вся была увешана различными шумящими украшениями — как на головном уборе, так и на шее, на груди, на поделе и ногах были всевозможные подвески и амулеты, на руках множество браслетов и перстней».

К сожалению, все женские захоронения нового правобережного могильника были разграблены до прихода ученых — за исключением единственного, в одном из парных погребений. Женщина, положенная слева от мужчины, упокоена в одежде и украшениях, характерных для муромы позднего этапа: головной убор с венчиком, привесками и височными кольцами.

Самым богатым оказалось одно из мужских погребений. Судя по размерам (2,7 м на 1,5 м) и богатому наполнению могилы, погребение принадлежало статусному представителю племени. Он похоронен с бронзовыми браслетами, двумя серебряными перстнями и наборным поясом, украшенным позолоченными бляшками. Обувь украшена металлическими привесками, а на поясе висел кошель из хвоста бобра, в котором лежали железное кресало, кремень и две серебряные монеты. Кроме того, в могиле находились топор, копье, нож, котелок из цветного металла, глиняный горшок, а также женские украшения — видимо, поднесенные в качестве погребального дара: привески от головного убора, височные кольца, гривна, браслеты, ажурная поясная пряжка и обувные украшения.

В этой могиле археологи впервые обнаружили у представителя муромы позумент — декоративную тесьму из тонкой золотой проволоки. Ее использование для украшения одежды (в качестве каймы, лент или бахромы), что известно по находкам из могильников скандинавов. Многочисленные фрагменты позументов из парных золотых нитей были найдены в изголовье захоронения, около женских украшений, возможно, ими была отделана женская одежда. Удалось определить три вида такой тесьмы: два — выполненных в технике плетения, один — в узелковой.

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Муромские купцы

В новом правобережном могильнике были найдены дирхемы — серебряные монеты Арабского халифата. Дирхемы обнаружены в четырех мужских погребениях, где лежали в области пояса по два экземпляра. Еще в одном нашлись целая монета, отрезанная половина монеты и небольшой фрагмент еще одной. В другом было пять свинцовых гирек — такие использовались в ту эпоху в торговле для определения веса монет.

Именно монеты обеспечили возможность точной датировки памятника. «То, что мы нашли столько дирхемов в одном могильнике,— невероятная удача,— делится Зеленцова.— Результаты их перекрестной датировки дали диапазон 902–917 годов, что позволило отнести все погребения к первой четверти X века».

Кроме того, находка монет и гирек доказала: среди муромы на правом берегу Оки происходили те же процессы, что и в левобережье — с X века племя активно включалось в международную торговлю.

Ока была одним из участков Волжского торгового пути — речной торговой магистрали, связывавшей в раннем средневековье Скандинавию с Халифатом. Согласно представлениям современных исследователей, в конце IX — начале X веков движение дирхемов по ней подпитывало экономическое развитие молодой Руси, Хазарского каганата и Волжской Булгарии.

Вероятно, водная артерия обеспечила и благосостояние муромы. Согласно представлениям исследователей, мурома могла торговать с проплывающими мимо купцами, взимать транзитную пошлину — и вероятно, выходцы из племени отправлялись по реке в торговые плавания. Как бы то ни было, мурома была, по меркам эпохи, довольно зажиточным племенем.

«Для всех поволжских финнов характерно наличие шумящих украшений в женском костюме. Но отличие муромы от других финских культур (мордвы, марийцев) в том, что у нее было очень много изделий из металла,— говорит Зеленцова.— Вес металлических украшений в отдельных женских погребениях доходит до 3 кг. Это очень большое количество, особенно учитывая, что металл в ту эпоху представлял огромную ценность».

Собственно, археологи пришли к выводу, что похороненные в могильнике люди были торговцами. Во-первых, иначе им в могилы не положили бы атрибуты торгового ремесла. Во-вторых, в пользу этой же версии говорит наличие в могилах оружия: купцы той эпохи были людьми хорошо вооруженными, ведь им нередко приходилось защищать себя и товары.

Тайна правого берега

Завершилась история муромы ассимиляцией древнерусским населением, которое с X века постепенно осваивало территории в нижнем течении Оки. С начала столетия прослеживаются активные контакты муромы с древнерусским населением, а примерно с середины века оно начинает селиться в Муромском крае — об этом свидетельствуют, например, подкурганные погребения в Подболотьевском и Максимовском могильниках. Наконец, во второй половине — в конце XI века мурома перестает существовать, растворившись в древнерусском «славянском котле».

«По находкам с левого берега Оки (с округи Мурома) четко прослеживается, что мурома еще существовала в первой половине XI века,— подчеркивает Зеленцова,— и уже позднее в том же веке ассимилирована древнерусским населением. Мы это доказали в ходе раскопок Подболотьевского могильника — удалось зафиксировать процесс ассимиляции. Например, раскопали парное погребение, где рядом с мужчиной под курганом погребена женщина — в муромском уборе. Или женское погребение, по убору видно — муромка, но отдельные элементы — древнерусские, причем с влиянием христианизации: подвески с выгравированными крестами, например. И похоронена уже головой на запад, а не как раньше, в северном направлении».

Проблема в том, что все вышесказанное справедливо для муромы, жившей на левом берегу Оки. В правобережье же погребения заключительной стадии существования муромской культуры до сих пор не найдены, и, что случилось с этой частью муромы, ученые объяснить пока что не в состоянии.

«Остается загадка, куда исчезает мурома с правого берега Оки,— говорит Зеленцова.— Ассимиляцией, как было на левом берегу, объяснить это не получается, так как в правобережье древнерусские поселения появляются значительно позже исчезновения муромы. Можно предполагать самые разные версии: от массового переселения на левый берег до внезапной эпидемии, но в отсутствие археологических материалов это все будут пустые домыслы».

Удастся ли археологам пролить свет на эту тайну, во многом зависит от того, получится ли спасти от разграбления пока еще не исследованные памятники летописной культуры. Далеко не у всех погребальных комплексов судьба складывается удачно. Например, с могильником, располагавшимся в 40 км от места летних раскопок, ученым повезло куда меньше: о грабительских раскопах на нем археологам тоже сообщили бдительные местные, но к появлению специалистов он оказался полностью уничтожен «черными копателями».

«Ужасающая картина,— сетует Зеленцова,— злоумышленники сняли верхний слой почвы со всего могильника с помощью техники, после чего уничтожили буквально каждое погребение: вскрыли, вытащили все, что сочли ценным, то есть металлические изделия, а остальное — кости, отпечатки, следы — отправили в один огромный отвал. Вся информация, которую можно было бы извлечь из этого памятника, полностью утрачена».

Ольга Грибова