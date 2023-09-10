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В Татарстане завершилось голосование на муниципальных выборах

В Татарстане в 20:00 закрылись все избирательные участки, где проходили дополнительные выборы муниципальных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК республики. Явка на 18:00 составила 37,9%.

«За 10 сентября на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило около ста сообщений, все они носили информационный характер, жалоб не поступало. После закрытия избирательных участков члены комиссий приступили к подсчету голосов»,— сообщили в избиркоме.

Напомним, на довыборах замещению подлежит 161 мандат. В том числе в Казани избирают депутата по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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