К 20:00 в Башкирии проголосовали более 47% избирателей

По данным ЦИК Башкирии, к 20:00 в республике проголосовали 1,4 млн человек или 47,8% от общего количества избирателей. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Башкортостан Марина Долматова.

По сообщению ведомства, к 17:00 на «горячую линию» Центризбиркома республики поступило 87 обращений. «В основном они содержали просьбу избирателей разъяснить порядок голосования»,— говорится в сообщении.

По факту обращения о возможном вбросе бюллетеней на территории УИК №504 в Нефтекамске, отметили в ЦИК,

территориальная избирательная комиссия обратилась в Нефтекамский городской суд с административным исковым заявлением об отстранении председателя участковой избирательной комиссии. «ТИК приняла решение о заклеивании прорези стационарного ящика для голосования №1, голосование в данный стационарный ящик прекращено. По окончании времени голосования избирательной комиссией будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике недействительными»,— говорится в сообщении ЦИК Башкирии.

Олег Вахитов

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