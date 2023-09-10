Действующие руководители сибирских регионов побеждают на губернаторских выборах

На выборах глав регионов в Сибирском федеральном округе победу, по предварительным, данным, одерживают действующие руководители. В настоящее время идет подсчет голосов.

В Алтайском крае после обработки 37,1% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) у Виктора Томенко («Единая Россия») 77,06% голосов. На втором месте идет депутат законодательного собрания региона Евгения Боровикова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 9,25%.

В Кемеровской области посчитаны 1,1% протоколов. Выдвинутый «Единой Россией» (ЕР) губернатор Сергей Цивилев набирает 89,49%. Ни один из троих его соперников пока не перешагнул отметку в 4%.

В Красноярском крае по суммарным данным 30,44% протоколов врио губернатора Михаил Котюков (ЕР) получил 70,49%. Второй результат у депутата заксобрания региона от ЛДПР Александра Глискова 11,17%.

В Новосибирской области учтены данные 33,7% протоколов УИК. Баллотирующийся на второй срок Андрей Травников (ЕР) набирает 75,92% голосов. Вторым идет депутат заксобрания от КПРФ Роман Яковлев (10,99%).

В Омской области у врио губернатора Виталия Хоценко (ЕР) 75,5% после обработки 7,56% протоколов. Вторым среди четырех кандидатов идет депутат Госдумы РФ от КПРФ Андрей Алехин с 11,44% голосов.

В Республике Хакасия учтены 9,76% протоколов УИК. Действующий глава региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ, набирает 61,45%. У занимающего второе место депутата верховного совета Михаила Молчанова (ЛДПР) пока 15,98%.

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Валерий Лавский