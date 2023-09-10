Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Явка на выборах в Ярославской области на 18:00 составила 25%

По данным региональной избирательной комиссии на 18:00, в выборах в Ярославской области приняли участие 256 тыс. человек, что составляет 25,80% от общего числа избирателей.

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

На избирательных участках проголосовали 200 тыс. человек или 21,50%. При помощи дистанционного электронного голосования участие в выборах в ярославскую облдуму приняли 55,9 тыс. человек или 90,71% из зарегистрировавшихся.

Всего в единый день голосования в регионе проходят 38 избирательных кампаний. Избирательные участки закроются в 20:00.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...