В Красноярском крае ребенок погиб, провалившись в яму

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту гибели 8-летней девочки. Ребенок играл вблизи дома, через некоторое время родители заметили, что девочки нет на месте. Самостоятельные поиски не дали результата и родственники обратились в полицию.

В ходе поисков тело девочки было обнаружено в узкой яме возле места, где она играла. По предварительным данным, яму выкопал сосед, работающий в местном отделе полиции, для установки нового забора.

Прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдения законодательства при производстве работ, земельного законодательства.

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Анна Егорова