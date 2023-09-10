На выборах в Челябинской области проголосовали 26,5% избирателей

Явка на выборах в органы местного самоуправления в Челябинской области на 18 часов составила 26,5%. Голоса за кандидатов отдали 15,4 тыс. избирателей. Об этом сообщают в избиркоме региона.

В единый день голосования в Челябинской области проводилось 35 избирательных компаний — выборов и довыборов в представительные органы. В результате них планируется заместить 91 вакантный мандат. Голосование велось на 108 избирательных участках в 20 муниципалитетах.

Самая высокая явка была отмечена на довыборах депутата совета Алексеевского сельского поселения Варненского района — 77,8%. Самый низкий показатель на довыборах депутата совета Карталинского городского поселения — 8,2%.

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