«Работу депутатов должен оценивать не я, а те, кто их избирал»

С 13 сентября в Законодательном собрании Санкт-Петербурга возобновятся еженедельные заседания парламента. «Ъ-СПб» поговорил с председателем парламента Александром Бельским о принятии бюджета, о волнующих жителей города законах и о взаимодействии с исполнительной властью Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Какие планы у Законодательного собрания на предстоящий парламентский год?

— Еще перед уходом на каникулы парламент и губернатор города Александр Беглов подписали совместный план работы на следующий год. В плане пока 54 законопроекта. Это, как и всегда, больше рамочная история: количество нормативных актов, как правило, за год увеличивается практически на порядок. Наше взаимодействие с правительством в прошлом парламентском году дало хороший результат: это порядка 450 нормативно-правовых актов, из которых 150 — законы Санкт-Петербурга.

В новом плане сохранится курс на социальную сферу и поддержку экономики. Обязательно будет блок законопроектов, связанный с поддержкой тех направлений экономики, которые в Петербурге могут пострадать из-за санкционного давления на город и всю страну. Обязательно будут инициативы, связанные с поддержкой военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также их родственников и семей. Обсудим вопросы, связанные с восьмидесятилетием полного освобождения Петербурга от блокады: необходимо продумать социальные выплаты, подготовку к праздничным мероприятиям, которые пройдут в начале января. Будем решать проблемы самокатов: нужно эту сферу регламентировать, продумывать введение страхования и нормативно-правовых актов, которые смогут эту сферу отрегулировать.

— Как вы видите решение проблемы самокатов? Какие шаги для ее решения предприняты парламентом уже сейчас?

— Сейчас мы видим, что количество самокатов увеличилось. Мы должны принимать такие законы, чтобы было комфортно и пешеходам, и самокатчикам. У нас есть договор со всеми операторами кикшеринга об ограничениях скорости. На некоторых улицах самокаты, которые сдаются в аренду, и вовсе запрещены (ездить на электросамокатах запрещено в 17 зонах города, в числе которых, например, Невский проспект, Летний и Таврический сад, Дворцовая и Исаакиевская площадь и другие.— «Ъ-СПб»). Сейчас в ЗакСе обсуждается вопрос страховки для самокатчиков, введения возрастных ограничений и ответственности за нарушения. Самокаты не должны «валяться» по всему городу — должны появиться специальные парковки для них. С операторами аренды электросамокатов должна быть проведена большая работа. Если мы хотим с этим рынком взаимодействовать, то работа должна быть последовательной. Нужно не просто вводить запрещающие меры, а смотреть за тем, как и какие ограничения отражаются затем на рынке.

— В парламенте на днях закончились «нулевые чтения» бюджета. В прошлом году принятие бюджета сопровождалось активным обсуждением. Причиной были губернаторские поправки, которые были внесены одним документом. Почему поправки принимаются скопом, а не рассматривается каждое изменение отдельно?

— Это не так. Поправки подробно рассматривались в комитетах и комиссиях парламента. Кроме того, у нас в городе создана специальная Бюджетная комиссия, в которую входят и депутаты от Законодательного собрания, и представители органов исполнительной власти.

— Но во время заседания проголосовать по каждой отдельной поправке было нельзя: депутаты голосовали за единый документ с поправками. В связи с чем и были вопросы от отдельных депутатов.

— На заседаниях были вопросы от тех депутатов, которые не входят в комиссии. Вопросы возникали и будут возникать, потому что у нас разные фракции и абсолютно разные интересы у депутатов. Например, есть коммунистическая партия, которая всегда либо нейтральна к бюджету, либо против. Мы увеличили продолжительность «нулевых чтений» до двух недель (в прошлом году «нулевые чтения» длились неделю.— «Ъ-СПб»), чтобы все вопросы, которые у депутатов возникают, урегулировать на этой стадии. Изменилась и сама работа над бюджетом: в этом году мы рассматривали бюджет в контексте 18 целевых госпрограмм. Я надеюсь, что этот формат поможет снизить остроту дискуссий, которые возникают в парламенте перед принятием бюджета.

— И все же, не нужно ли голосовать за каждую поправку отдельно, а не принимать поправки одним документом?

— У меня подход был всегда следующего характера: нам нужно решать вопросы, которые есть, а не заниматься популизмом и кричать с трибуны по каждой поправке. Наша основная работа, может быть, менее «эффектна» именно потому, что в основном все вопросы парламент решает в небольших комиссиях. Если поправка поддерживается или должна быть вынесена, то комиссия примет решение о вынесении вопроса на рассмотрение. У нас в комиссиях и комитетах представлены разные фракции.

— Бывали случаи, что некоторые законопроекты вносились губернатором за день или даже в день заседания с голоса. Некоторые депутаты отмечали на заседаниях, что не успели подробно рассмотреть законопроект. «Экстренное» вынесение инициативы на рассмотрение приемлемо?

— Если это требует ситуация, то, конечно, приемлемо. Есть вещи, которые нужно принимать достаточно оперативно. Но до всех депутатов информация доводится: не бывает такой ситуации, чтобы депутат был не в курсе и у него не было возможности ознакомиться с законопроектом. Сейчас мы вводим электронный документооборот, чтобы депутаты в любой момент могли посмотреть нужный проект.

— В этом году в ходе отчета Алексея Корабельникова об исполнении бюджета выяснилось, что часть расходов резервного фонда засекречена. На это обращал внимание депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский. На ваш взгляд, для чего это было сделано?

— В рамках той ситуации, в которой находится наша страна, я считаю, что это абсолютно верное решение. Если говорить объективно, у Бориса Лазаревича (Вишневского.— «Ъ-СПб») есть возможность посмотреть на все траты в режиме «для служебного пользования». Я еще раз возвращаюсь к моменту, связанному с популизмом. Понятно, что есть какие-то траты, которые скрыты. Возможно, Борису Лазаревичу хочется просто пообсуждать эту тему. Доступ к документам у него есть.

— За прошлый год ЗакС одобрил 16 обращений в Госдуму. Некоторые законопроекты уже поступили в федеральную палату. При этом правительство России в отзывах часто не поддерживает инициативы петербургских депутатов (пять из семи последних законопроектов получили от правительства отзыв «не поддерживается», один отправлен на доработку и один получил положительный отзыв). Как строится работа с Госдумой после того, как предложение парламента поступает в федеральную палату?

— Мы дорабатываем законопроекты, которые получают соответствующий отзыв. Когда нам отказывают, нам присылают обоснование, почему отказано. У нас большая страна. Петербург, как город федерального значения, по-своему смотрит на проблемы и способы их решения. Но наше видение мы не можем проецировать на всю страну. Правительство рассматривает законопроект не в разрезе Петербурга, а в разрезе всей страны. Действительно, очень много вопросов, которые мы поднимаем, важны для Петербурга, но они имеют совсем другое значение для остальных регионов. Да, такое бывает: не все инициативы, которые идут из регионов, принимаются федеральными законодателями. Но это не значит, что мы не должны продвигать интересы Северной столицы и других городов федерального значения. Кстати, в прошлом году мы специально для этого создали Клуб законодателей, в который вошли Санкт-Петербург, Москва и Севастополь.

В прошлом году были приняты поправки в городской закон № 820–7 («О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»). Изменения грозили сносом домов в районе Нарвской заставы. Нарвскую заставу удалось спасти до 2029 года, но поправки для создания других инфраструктурных проектов все же были приняты.

— Не будут ли продолжать вносить изменения в закон о границах объединенных зон, чтобы была возможность снести здания, в том числе в районе Нарвской заставы, под застройку?

— Я думаю, что попытки всегда будут. Всегда есть те, кто пытается сделать, как хочется ему. Наша задача — контролировать это. Для этого и существует парламентский контроль.

— Продолжается история с законом о комплексном развитии территорий. Принятый еще летом 2022 года закон горожане не одобрили. В мае третий кассационный суд вернул на новое рассмотрение коллективный иск жителей к властям города с требованием отменить закон о КРТ. Сейчас действие закона заморожено. Планирует ли парламент вернуться к проблемной программе в этом году?

— Это федеральный закон. Мы должны были вслед за ним принять региональный — с учетом норм, которые прописаны в федеральном законодательстве. Заксобрание направило свои инициативы в Совет законодателей. Мы просим, чтобы для городов федерального значения внесли определенные изменения. Москва работает по своему отдельному закону, по которому они не попадают под всероссийский закон. Изменения связаны с тем, каким образом дом попадает в КРТ. Сейчас он входит туда в том случае, если жители не проголосовали против. На голосование отведен всего месяц. И мы понимаем, что жители могут об этом вовсе не знать. Мы хотим, чтобы жители сами принимали решение, участвовать в программе или нет. Это снимает большинство вопросов. Часть вопросов связана с тем, на кого упадут затраты по переезду, оформление документов и прочее. Если решения не будут приняты ни у нас, ни на федеральном уровне, то мы будем говорить о том, что необходимо продлить мораторий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комиссия Совета законодателей (СЗ) РФ по жилищной политике рекомендовала не вносить на рассмотрение Госдумы поправки, предложенные петербургским Общественным штабом по вопросам комплексного развития территорий (КРТ), следует из заключения СЗ. Комиссия, в частности, не поддержала изменение, по которому продолжительность голосования по вопросу о включении жилья в границы КРТ в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ должна составлять 90 дней с начала голосования. В начале сентября Александр Бельский сообщил, что депутаты ЗакСа вновь предложат СЗ пересмотреть нормы закона о КРТ.

— Городская комиссия по подготовке изменений в Генеральный план в июле отклонила заявки от горожан с просьбой прекратить расширять территории намыва Васильевского острова. То есть он продолжит расширяться. Есть ли какой-то план, который регламентирует границу, до которой можно намывать территории? Где вы видите границу намыва?

— Граница намыва будет отражена в генплане. И в прошлом намыв также был отражен. Мы прекрасно понимаем тех людей, которые выходят. Сейчас они видят море — скоро там появится застройка. То же самое было и с южным намывом. Когда люди покупают себе квартиры, они должны смотреть в генплан. Все знали, что там будет достраиваться территория: не знали этажность, но они понимали, что намыв будет расширяться. Облик города за последнее время изменился. У нас появилось достаточно много доминант: мост, стадион, башня Газпрома. На сегодняшний момент больше обсуждается вопрос того, что будет построено на этом намыве. Мы озадачены тем, как город будет встречать гостей со стороны моря.

— При этом люди выступают против многоэтажных новостроек у берега Финского залива…

— Жилая застройка там должна быть. У нас не может быть просто общественное пространство, в которое никто не ходит. Новостройки будут, но вместе с тем должны появиться набережная, комплекс общественных зданий и другое. Делить сейчас город на части неправильно. Раньше был один — промышленный — блок для работы, другой — для развлечения. Город подразумевает, что развитие, в том числе и деловой застройки, должно немного меняться. После пандемии появилось много людей, которым нужно просто пространство для работы, а не офис.

— В 2022/2023 году депутаты приняли более 150 законов. Некоторые депутаты были «активными», некоторые же внесли всего несколько законопроектов. Есть ли какой-то план у депутатов по тому, сколько законопроектов они должны предложить? Как вы оцениваете активность одних депутатов и «тихую» работу других?

— Работу депутатов должен оценивать не я, а те, кто их избирал. Они избранники народа. Если депутат работает плохо, значит, в следующий раз его не выберут. Значит, за полгода или год до выборов он начнет бегать и доказывать, что он готов снова отстаивать интересы граждан. У нас есть план, по которому мы работаем. У депутатов есть наказы жителей, которые они им давали, когда депутаты были избраны. Если депутаты не активны, значит, они не работают в этих рамках.

— При этом некоторые законопроекты до рассмотрения на заседании не были допущены самими же депутатами. Например, из повестки исключили несколько инициатив фракции «Яблоко». Почему инициативы отметаются сразу, а не на стадии обсуждения всем парламентом?

— У депутатов много инициатив абсолютно разного характера. Поэтому у нас есть комиссии и комитеты, где депутаты должны представлять свои инициативы. Если там решили, что этот законопроект еще рано выносить, или он на сегодняшний момент не является приоритетным, или же тот, кто выступает с законодательной инициативой, не подготовил ее, как положено,— тогда комиссия или комитет не выносят такой законопроект на заседание. То, что партия «Яблоко» пытается, не пройдя первый этап, выносить сырой, неподготовленный законопроект — это ее право. У нее действительно есть такое право. Но у депутатов есть право выбирать: обсуждать такой законопроект или не обсуждать. Здесь нет никакой политической подоплеки. Просто нужно пройти все этапы.

Беседовали Надежда Ярмула, Полина Пучкова