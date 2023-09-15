Ввод жилья топчется на месте

В первом полугодии 2023 года объем жилищного строительства в России составил 52,1 млн кв. м жилья. Относительно первого полугодия 2022 года темпы ввода жилья немного сократились: тогда было построено 52,6 млн кв. м. Из общего объема ввода 30,4 млн кв. м пришлось на строительство жилья населением. Год назад показатель был выше: 32,9 млн кв. м. Снижение общего объема строительства относительно прошлого года произошло из-за сокращения ИЖС.

Такие данные приводит «Циан». По данным компании, среди причин снижения строительной активности населения можно отметить две основные. В 2022 году были введены дома, которые начали строить в 2020–2021 годах, то есть в период «ажиотажа» на загородном рынке, к 2022 году интерес к загородным домам частично спал (в том числе и из-за неспокойной внешней повестки), поэтому объемы ввода (домов, строительство которых закончено в 2023-м) оказались немного ниже. Кроме того, в статистику по вводу жилья попадают не только новые объекты, но и построенные несколько лет назад и оформленные в собственность в текущем году («дачная амнистия»). «Доля таких объектов от года к году может отличаться, что ведет и к изменениям в статистических рядах, выделить вклад "дачной амнистии" в общем объеме ИЖС невозможно, в данных Росстата все объекты учитываются как только что введенные»,— говорят в «Циане».

В первой половине 2023 года на ИЖС приходится более 58% всего объема ввода жилья. По итогам полугодий население стало опережать девелоперов еще в 2019 году, по итогам целого года — с 2021 года (53%). В 2022 году доля по итогам года увеличилась до 56%, правда, за счет успешного первого полугодия (во втором полугодии девелоперы ввели немного больше жилья, чем население). До 2021 года по итогам года на строительство населением приходилось 40–45% всего объема нового жилья.

«Рост объемов ИЖС в последние годы был закономерен. Удаленный формат работы во время пандемии коронавируса позволил большую часть времени находиться за пределами города. Среди населения увеличился интерес к жизни в собственном доме (где больше места, меньше контактов с другими людьми). Вымывание наиболее ликвидных готовых вариантов на загородном рынке в совокупности с утверждением льготной семейной ипотеки на строительство частного дома стимулировало интерес населения к приобретению земельных участков и увеличило темпы ИЖС»,— полагают в «Циане».

Максимальная доля ИЖС в общем объеме строительства традиционно в Северо-Кавказском федеральном округе (в первом полугодии 2023 года — 73%). Только в одном федеральном округе девелоперы ввели больше жилья, чем население: в Северо-Западном (54%) за счет Санкт-Петербурга. По итогам 2022 года доля ИЖС была меньше половины также в Уральском округе (45%), сейчас на ввод населением здесь приходится уже 55%. В 2021 году более половины жилья было введено девелоперами также в Центральном округе, по итогам первого полугодия 2023 года на ИЖС приходится уже 56% всего ввода.

В первом полугодии текущего года ввод жилья населением превысил ввод жилья девелоперами в 74 субъектах РФ (по итогам 2022-го таких регионов было 66, по итогам 2021-го — 64). Максимальная доля ИЖС в Мурманской области, Еврейской автономной области, Ненецком АО и Магаданской области: здесь все 100% введенного в первом полугодии 2023 года жилья приходятся на строительство населением. Более 90% от всего объема строительства на ИЖС приходится в Севастополе, Республике Алтай и Чеченской Республике. Здесь одни из самых низких объемов ввода застройщиками. Минимальные показатели доли ИЖС в Санкт-Петербурге (7%), Чукотском АО (10%), Москве (14%), ЯНАО (26%): частный сектор в федеральных городах невелик (в старых границах до расширения территорий практически отсутствует), в северных регионах проживание в индивидуальных домах из-за климатических условий требует существенных вложений средств и труда.

Самые высокие объемы ИЖС зафиксированы в Московской области (13% всего ввода в стране), Краснодарском крае (7%), Ленинградской области (5%), Татарстане (4%), Башкортостане (3%). В столичных агломерациях наиболее распространен формат коттеджных поселков, в южных регионах жизни в индивидуальных домах способствуют комфортные климатические условия, в Татарстане и Башкортостане среди населения популярно проживание в собственном доме. Суммарно на топ-5 лидеров приходится треть ИЖС, на топ-10 лидеров — 45%

В 2020 году на фоне оживления загородного рынка стали стремительно увеличиваться цены на индивидуальные дома. Если с августа 2019-го по август 2020-го средняя стоимость нового загородного дома (построенного за последние пять лет) в РФ увеличилась только на 3% (с 6,3 до 6,5 млн рублей), то с августа 2020-го по август 2021-го рост составил уже 29% (до 8,4 млн рублей). С августа 2021-го по август 2022-го дома подорожали на 27% (до 10,7 млн рублей), а за последний год — на 13% (до 12,1 млн рублей). Вместе со снижением активности ИЖС и общего интереса к загородному рынку сократились и темпы роста цен.

«В первом полугодии 2023 года сохраняется тренд на увеличение доли ИЖС в общем объеме ввода жилья, начавшийся во время пандемии коронавируса. Сейчас на строительство населением приходится уже более 58% всего объема,— комментирует Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики».— Развитие ИЖС поддерживается со стороны государства: действует льготная ипотека на строительство загородного дома, причем с июня прошлого года построить жилой дом в рамках программы можно не только с привлечением строительной организации, но и своими силами».

Денис Кожин