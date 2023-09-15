Кинотеатры и боулинг отступают перед новыми форматами

За последние десять лет в торговых центрах Санкт-Петербурга расширился состав арендаторов развлекательного формата. Если в 2013 году 61% развлекательных площадей в ТЦ города занимали такие операторы, как кинотеатры и боулинг-центры с бильярдными, то в 2023 году их доля снизилась до 43%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все более популярными становятся компьютерные пространства, VR-залы и киберспортивные клубы: на сегодняшний день подобные виды развлечений представлены в 33 моллах города, в то время как в 2019 году они присутствовали только в 12 торговых центрах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Все более популярными становятся компьютерные пространства, VR-залы и киберспортивные клубы: на сегодняшний день подобные виды развлечений представлены в 33 моллах города, в то время как в 2019 году они присутствовали только в 12 торговых центрах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие данные приводят в Nikoliers. На смену классическим арендатором приходят VR-пространства, компьютерные клубы, залы лазертага, а также образовательные кружки и секции. Как говорят в компании, несмотря на то, что мультиплексы все еще остаются самым распространенным видом проведения досуга в ТЦ (кинотеатры представлены в 40% всех моллов города), их суммарная доля в общем объеме развлекательных площадей торговых центров за десять лет сократилась с 46 до 38%. При этом в последние два года кинотеатры стали активно внедрять новые услуги: трансляция спортивных мероприятий и спектаклей, проведение лекций и мастер-классов с разбором фильмов. Например, объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» показывает в своих залах прямые трансляции спортивных мероприятий.

В числе активно развивающихся форматов развлечений в стенах торговых центров — семейные парки со спортивным уклоном: на сегмент детских комплексов развлечений в настоящее время приходится 68,3 тыс. кв. м, и почти половина из них — это сетевые парки активного отдыха крупных операторов Joki Joya, «Хлоп Топ» и «Высотный город» со средней площадью 2100 кв. м.

Все более популярными становятся компьютерные пространства, VR-залы и киберспортивные клубы: на сегодняшний день подобные виды развлечений представлены в 33 моллах города, в то время как в 2019 году они присутствовали только в 12 ТЦ. Параллельно в Петербурге наблюдается рост интереса к лазертагу: этот вид досуга уже представлен в семи ТЦ города. В числе самых крупных — «КиберФокс» в ТРЦ «Питерлэнд» (1440 кв. м) и ТРЦ «Охта Молл» (900 кв. м).

Еще одна тенденция последних лет — рост популярности образовательно-просветительского сегмента. С 2019 года суммарная площадь образовательных кружков, музеев, театров и выставок в петербургских торговых центрах увеличилась более чем в 2,5 раза, до 36,1 тыс. кв. м. На сегодняшний день в 43 из 104 рассматриваемых моллов города представлены арендаторы данной направленности. Например, самая крупная интерактивная выставка, где представлены 60 ретроавтомобилей, работает в ТРК «Лето» и занимает около 3000 кв. м.

«К 2023 году суммарная площадь арендаторов развлекательного сегмента в качественных торговых комплексах Санкт-Петербурга составила 379,5 тыс. кв. м, или 13,2% от общего объема арендопригодной площади более ста проанализированных ТЦ. За последние десять лет доля качественных торговых центров с развлекательной составляющей увеличилась с 58 до 78%. Обеспеченность жителей Петербурга развлечениями в ТЦ составляет 68 кв. м на 1000 человек, на детей до 14 лет приходится на четверть больше: 85 кв. м»,— говорят в Nikoliers.

Таисия Умарова