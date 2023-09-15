Жилье просит кирпича

Редевелопмент «серого пояса» — кварталов промышленной застройки конца XIX века в исторических районах Петербурга — видимо, еще долго будет поставлять на рынок жилье в стиле лофт. Эксперты полагают, что в ближайшие годы на рынок может выйти несколько сотен тысяч квадратных метров жилья в таком стиле. Правда, спрос на такие объекты специфичен: все-таки подобный стиль подходит не всем, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лофтами можно считать проекты реконструкции, когда застройщик сохраняет присущие стилю индустриальные черты: грубую кирпичную кладку, высокие потолки, большие панорамные окна, свободные планировки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лофтами можно считать проекты реконструкции, когда застройщик сохраняет присущие стилю индустриальные черты: грубую кирпичную кладку, высокие потолки, большие панорамные окна, свободные планировки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Классический лофт — это реконструированные под жилую функцию здания бывших фабрик и заводов. Лофтами можно считать проекты реконструкции, когда застройщик сохраняет присущие стилю индустриальные черты: грубую кирпичную кладку, высокие потолки (от 3 м и выше), большие панорамные окна, свободные планировки.

Ирина Богачева, руководитель группы «Новое строительство» АН «Итака», говорит: «Лофт — объект недвижимости свободной планировки, большой площади, без лишних стен и перегородок. Предполагаются высокие потолки и панорамные окна, индустриальный минималистичный стиль в интерьере с использованием элементов строительных конструкций, а также таких материалов, как бетон и кирпич».

Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами КЦ «Петербургская недвижимость», добавляет, что такого — классического — жилья на рынке немного. Чаще стилистика лофта сохранена только во внешнем облике (например, мануфактура James Beck), реже — и во внутренней отделке тоже (например, Landrin Loft). «Проектов, которые являются стилизацией под лофт, больше. Обычно они используют такие элементы стиля, как кирпичная отделка фасада и панорамные окна»,— рассказывает она.

По словам госпожи Московченко, спрос на лофты есть, но это не массовый продукт из-за своеобразия стиля. «Если говорить именно про жилые лофты, то в Петербурге таких проектов пока не так много. В первую очередь это связано со сложностью согласования и реализации таких проектов в бывших промышленных зданиях. Ведь это требует больших затрат на реконструкцию здания. При этом не факт, что найдется большое количество любителей стиля лофт, которые купят в таком проекте жилье. Все-таки это особенная категория покупателей»,— считает Виталий Коробов, генеральный директор Element Development.

Павел Евсюков, руководитель департамента развития продукта холдинга AAG, рассказывает о новом проекте в стиле лофт: «В ближайшем будущем нашим крупнейшим проектом станет МФК на Петроградской стороне — на месте бывшей фабрики "Красное знамя". Концепция апартаментов здесь полностью соответствует определению лофта. Они будут размещены в зданиях промышленного типа, с высокими потолками свыше четырех метров, панорамными окнами, мощными кирпичными стенами. Все это сочетается с элементами промышленного дизайна и декора».

По данным КЦ «Петербургская недвижимость», средние цены на жилье в стиле лофт варьируются в диапазоне 230–320 тыс. рублей за квадратный метр.

«В промышленном стиле строят чаще всего апартаменты, такие как Docklands на Васильевском острове или River Beach Apart на Рыбацком проспекте»,— приводит пример госпожа Богачева.

«В нашем проекте на Пионерской улице представлены лофт-апартаменты, которые конкурируют с большим спектром недвижимости разных форматов. В частности, среди номерного фонда есть коливинги для долгосрочной аренды и апартаменты для жизни, которые обычно приобретают для себя и своих близких»,— сообщает господин Евсюков.

Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development, полагает, что в каком-то смысле перспективы лофтов в Петербурге можно назвать почти безграничными. «Благодаря большому количеству краснокирпичной архитектуры конца XIX и начала XX века при должном подходе в городе может появиться несколько сотен тысяч квадратных метров подобного жилья и апартаментов: в районе Новгородской улицы, Московских ворот, у набережной Обводного канала и в юго-западной части Васильевского острова»,— перечисляет он.

«Уже сегодня в бывших промышленных локациях создаются целые лофт-кварталы, например, "Скороход" у Московских ворот, неподалеку от нашего клубного дома Talento, в архитектуре и концепции которого также применяются элементы лофта»,— продолжает господин Кравцов.

Специфика лофтов, подчеркивает он, в их нестандартности. Такое жилье предполагает большое количество света, определенный дизайнерский интерьер, зачастую разделяющий пространство на интуитивном, уровне, а не с помощью обычных стен. «Подобные проекты интересны творческим личностям, ценящим свободу и неординарные решения. Причем сформированный имидж лофтов как модного места для жизни привлекает как уже состоявшихся бизнесменов, так и молодых обеспеченных людей в возрасте старше 25 лет»,— отмечает господин Кравцов.

Господин Евсюков обращает внимание, что зачастую лофт — это не основное жилье. Его выбирают как коллекционную недвижимость, так как она необычная и яркая, или как художественную студию. «Такие помещения идеально подходят для творческих мастерских, атмосферу которых невозможно воспроизвести в классической современной квартире»,— указывает он.

Кирилл Косов