Между красотой и экономикой

В последние годы роль внешнего вида здания в продвижении девелоперами своих проектов стала возрастать. При этом застройщики в целом признают: сегодня, как бы им ни хотелось, архитектура не является важным фактором, влияющим на принятие решения о покупке жилья. Но и не обращать внимание на экстерьер своего объекта девелоперы не могут: конкуренция заставляет балансировать между желанием выделиться и удержанием издержек на приемлемом уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В большинстве сегментов рынка архитектура имеет важное, но не решающее влияние на цену или темп продаж, уступая по значимости локации, ценовой политике, квартирографии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В большинстве сегментов рынка архитектура имеет важное, но не решающее влияние на цену или темп продаж, уступая по значимости локации, ценовой политике, квартирографии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние несколько лет архитектура новых городских объектов получила существенное развитие. При строительстве жилых зданий стали активно использовать фасадный кирпич различных оттенков, архитектурный бетон и натуральный камень, металл и фасадные панели. При этом одновременно девелоперы переходят к более строгой архитектуре: становится меньше криволинейных фасадов, балконов, эркеров.

Из интересных особенностей последних лет, связанных отчасти с градостроительным регулированием вовлекаемых в девелопмент территорий, можно отметить рост малоэтажных домов. Принципы формирования архитектурного облика таких домов и жилых кварталов отличают от более привычных многоэтажек.

Игорь Кокорев, операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers, отмечает: «В большинстве сегментов рынка архитектура имеет важное, но не решающее влияние на цену или темп продаж, уступая по значимости локации, ценовой политике, квартирографии. Большее значение архитектура имеет в верхнем ценовом сегменте рынка, где более высокое качество продукта подкрепляется продуманной качественной архитектурой фасадов, интерьеров мест общего пользования и благоустройством придомовых территорий». По его мнению, среди компаний, которые активнее других работают над качеством архитектуры своих объектов, можно отметить RBI, GloraX, Legenda, AAG, Element Development. «В числе наиболее ярких ЖК — Golden City, вносящий значительный вклад в новый "Морской фасад" на Васильевском острове. Из малоэтажных ЖК можно выделить Veren Village»,— говорит господин Кокорев.

При этом, считает он, новые ЖК не только формируют облик новых районов, но и кардинально меняют старые — так, например, за несколько лет усилиями нескольких девелоперов существенно преобразятся окрестности станции метро «Черная речка».

Премиальное дело

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group, полагает, что важность архитектуры как фактора, оказывающего влияние на покупательский выбор, сильно зависит от класса жилья. «В случае элитных комплексов архитектурная составляющая выступает важным критерием при выборе жилого комплекса. Поэтому к разработке концепций жилых комплексов элит- и зачастую бизнес-классов девелоперы чаще всего привлекают именитые архитектурные бюро»,— указывает он. В случае новостроек массового спроса архитектура не относится к основным критериям выбора — здесь лидирующее положение по-прежнему занимают локация и стоимость квартиры, считает эксперт. Однако при этом интересная и продуманная архитектура проекта может сыграть немаловажную роль в маркетинговой кампании ЖК, а также решающую роль при окончательном выборе жилого комплекса среди прочих.

В настоящее время в новых районах города, застраиваемых в формате комплексного освоения территории, девелоперы все больше внимания уделяют архитектурной составляющей. «Это обусловлено, с одной стороны, высокой конкуренцией на рынке жилья массового спроса, а с другой стороны — ростом насмотренности покупателей и, как следствие, качественной трансформацией их требований к жилью. В качестве основного тренда последних лет можно выделить комплексный подход к проектированию жилого дома: детальную проработку не только фасадов домов, но и придомового пространства — внимание к малым архитектурным формам, общественным пространствам»,— говорит господин Соловьев.

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург», добавляет: «Девелоперы всегда прежде всего отталкиваются от наблюдаемого на рынке жилья спроса, и как бы мы ни хотели, чтобы архитектура была в запросе клиента, сейчас это не так. Большинство людей сегодня ориентируется на доступность приобретаемого жилья, и лишь небольшое количество обращает внимание на архитектуру. Помним также, что архитектура во многом — дело вкуса и смелости. Когда мы говорим об объектах жилищного строительства, необходимо также отметить, что все оригинальные идеи архитекторов будут требовать своего обслуживания в дальнейшем. Это не только отражается на стоимости жилищных услуг для жителей, но и требует компетентной управляющей компании, которую непросто найти. Рынок услуг по управлению недвижимостью еще только формируется».

При этом госпожа Черная замечает, что типовое проектирование, вопреки стереотипам, необязательно порождает безликие и однообразные фасады. «В этом можно убедиться на примере наших объектов Skandi Klubb, Groena Lund и Magnifika. Все три проекта сделаны на основе одного типового решения конструктива и планировок, при этом каждый имеет свой уникальный стиль, и вы без труда отличите их друг от друга»,— делится она.

Разнонаправленные тенденции

Павел Евсюков, руководитель департамента развития продукта холдинга AAG, считает, что ключевые тенденции в архитектуре новых районов сегодня разнонаправленные. «С одной стороны, некоторые застройщики стремятся к оптимизации издержек, проектируя в своих объектах исключительно штукатурные фасады, что существенно снижает себестоимость. С другой стороны, некоторые девелоперы начинают осторожно экспериментировать с пластикой фасадов. В проектах эконом-класса все чаще можно видеть квартиры с террасами, палисадники на первых этажах, создаются внутренние общественные пространства и центры притяжения. Это особенно заметно на южном направлении, где реализуются многие привлекательные малоэтажные проекты с интересной архитектурой»,— подчеркивает господин Евсюков.

Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development, говорит, что в последние годы многие застройщики, развивающие крупные проекты и на приграничных территориях города и области, стали уделять архитектуре гораздо больше внимания. «Если в начале и середине 2010-х максимумом для новых кварталов было разнообразие цветовых решений вентилируемых фасадов, то сегодня это набор инструментов, позволяющих говорить о более детальной проработке со стороны архитектурных бюро»,— отмечает он.

По словам господина Кравцова, можно заметить тренд на более органичную интеграцию домов и жилых комплексов в окружающий ландшафт или уже существующую застройку. Это может быть ограниченная этажность, панорамное остекление, каскадная структура дома. «Помещения для бизнеса на первых этажах создаются по европейскому образцу, когда большие витринные окна создают эффект променада внутри квартала, а создаваемые доминанты внутри и вечерняя подсветка добавляют жилому комплексу красок. При этом чем разностороннее и интереснее архитектурный проект, тем дороже себестоимость его создания, а значит — цена конечного продукта. И в то же самое время такие объекты могут быть гораздо привлекательнее своих конкурентов, но лишь при условии, что и планировки, и организация жилой среды отвечают существующим требованиям»,— рассуждает эксперт.

В современном фарватере

Эксперты считают, что новые районы должны представлять современный и функциональный вид города, соответствующий тенденциям устойчивого развития, включая использование «зеленых» технологий, снижение воздействия на окружающую среду и создание комфортной городской среды для жителей. «При этом при проектировании жилых объектов мы должны учитывать не только архитектуру, но и конструктивные особенности строящихся домов и экономику проекта. В этом случае главными приоритетами будут грамотное техническое проектирование, а также эстетическая привлекательность, безопасность и, конечно же, доступность»,— говорит директор отдела продаж ГК «Полис» Анастасия Иващенко

Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике группы «Аквилон», уверена, что создание гармоничной среды — одна из главных задач девелоперов. В таких проектах они определяют различные параметры: высотность, плотность, фасадные решения, озеленение. «Архитектору необходимо понимать и учитывать местоположение и окружение будущего жилого дома. При разработке проекта необходимо учесть все предпосылки и сопоставить их с пожеланиями заказчика, изучить исторические и географические особенности, особенно если речь идет о городской застройке. Создание проекта — это сложная работа, которая должна быть гармонично связана с окружающей средой»,— полагает она.

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС, добавляет, что архитектура новых районов может включать в себя различные стили и направления, отражающие разнообразие культур и исторических наследий города, но должна быть выполнена с учетом гармоничной вписанности в существующую городскую ткань. «Важно также учесть функциональность районов, обеспечивая наличие современной инфраструктуры, общественных пространств, парков и зон отдыха, а также удобную транспортную доступность и учет запросов жителей в планировании и проектировании новых районов»,— отмечает эксперт.

Ирина Богачева, руководитель группы «Новое строительство» АН «Итака», рассуждает: «Конечно, застройщики стараются реализовать проекты, которые будут выделяться из общей массы предложений и каким-то образом будут характеризовать территорию, на которой возводятся. Эксперименты с цветом, материалами, неправильными геометрическими формами — все это застройщики активно используют в архитектуре своих проектов. Объединяет многие строящиеся сейчас объекты комплексный подход к освоению территории, который предполагает создание развитой собственной инфраструктуры, коммерческой и социальной. Такие проекты сейчас реализуются, например, в Калининском и Красносельском районах. Отдельно хотелось бы отметить ЖК "NEW Питер" в Ломоносовском районе, который отличается своей харизмой, архитектурой, авторским дизайном входных групп. Это достаточно большой комплекс с закрытыми и качественно обустроенными внутренними дворами. Использование в интерьере мест общего пользования дерева и хвойных пород в ландшафтном дизайне создает здесь очень комфортную и приятную для жизни и отдыха среду».

Александр Гуторов, вице-президент ГК «Страна Девелопмент», руководитель блока продаж и маркетинга, считает, что сегодня ключевая тенденция в новостройках — повышение качества проектов и качества жизни будущих жителей новых районов. «В результате мы наблюдаем красивые разноэтажные и разноцветные дома, развитие функциональных планировок и создание комфортной жизненной среды, включая благоустройство дворов и придомовых территорий. Тенденция к улучшению архитектуры и проектирования не только сохранится, но и будет продолжать расти»,— заключает господин Гуторов.

Олег Привалов