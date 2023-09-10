Представителю кандидата от КПРФ в Нефтекамске вручили повестку

Жителю Нефтекамска, активисту Константину Зарубину, который представляет кандидата в депутаты Курултая Башкирии от КПРФ Рашида Зиалтдинова, сегодня в коридоре гимназии, где располагается избирательный участок №504, вручили повестку на 9 октября в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Вручение повестки, по словам господина снимали на видео пять членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Константин Зарубин связывает вручение повестки с его активностью во время наблюдения за ходом голосования на избирательных участках, на которых, по мнению наблюдателей от КПРФ, были зафиксированы нарушения. На участке №504 урна с бюллетенями опечатана членами ТИКа. Ранее представитель общественного штаба по наблюдению за выборами Валех Аббасов сообщил «Ъ-Уфа», что по жалобе наблюдателей проводится проверка.

Влада Шипилова

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