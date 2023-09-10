Явка на выборах в Курганской области составила 28,4%

В Курганской области явка на дополнительных выборах депутатов разных уровней на 18 часов составила 28,4%. Всего проголосовали 10,8 тыс. избирателей, сообщают в региональном избиркоме.

В единый день голосования 10 сентября в Курганской области проходят три избирательные кампании. Голосование ведется на 88 участках. На довыборах депутата думы Шадринского округа явка составила 44,1%, в думу Белозерского округа по пятимандатному округу № 3 — 38,7%. На довыборах депутата Курганской областной думы по Щучанскому избирательному округу показатель достиг 26,5%.

Голосование будет проходить до 20 часов.

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