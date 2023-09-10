Явка на 15:00 на выборах в Краснодарском крае составила 36,6%

На муниципальных выборах в Краснодарском крае активность избирателей к 15:00 составила 36,6%. Об этом сообщает региональный избирком.

По данным на 12:00 явка составляла 31,04%, на 10:00 – 26,7%. По итогам первого дня голосования активность избирателей, имеющих право голоса, была на уровне 24,1%.

В муниципалитетах региона 10 сентября открылись 765 избирательных участков, они будут работать до 20.00. В течение двух дней на Кубани проходят 62 кампании различного уровня, на которых могут проголосовать около 1 млн человек. На избирательных участках работают более 3,5 тыс. наблюдателей от кандидатов, избирательных объединений и субъектов общественного контроля.

Александр Орлов

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