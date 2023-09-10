В Комарово установят памятник композитору Сергею Слонимскому

Памятник народному артисту РФ, композитору Сергею Слонимскому (1932 — 2020) планируют открыть на его могиле на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Международный центр современной классической музыки имени Сергея Слонимского 10 сентября сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Международный центр современной классической музыки имени Сергея Слонимского Фото: Международный центр современной классической музыки имени Сергея Слонимского

Предполагается, что монумент будет выполнен из светлого гранита. Его образной доминантой станут фортепианные клавиши и театральный занавес — как напоминание о том, что композитор Слонимский сам являлся прекрасным пианистом и долгие годы был связан с музыкальной и драматической сценой. Автором памятника выступил заслуженный художник РФ Никита Фомин.

Сергей Слонимский написал 34 симфоний, восемь опер и три балета, также он сочинял музыку к кинофильмам и театральным постановкам. Автор знаменитой песни «У кошки четыре ноги», написанной для кинофильма «Республика ШКИД», которую многие считают народной. Композитор скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни в феврале 2020 года в Петербурге.

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