Сибирь / Фото 10.09.2023, 18:25 Сибирь голосующая Как проходят выборы в регионе Кадры с избирательных участков — в фотогалерее «Ъ-Сибирь». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта во время единого дня голосования 10 сентября 2023 года. Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Красноярск. Кандидат в губернаторы Красноярского края от партии "Единая Россия", временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Омск. Агитационный плакат с портретом кандидата от партии "Единая Россия", временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Новосибирск. 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