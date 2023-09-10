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Сибирь голосующая

Как проходят выборы в регионе

Кадры с избирательных участков — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта во время единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта во время единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Красноярск. Кандидат в губернаторы Красноярского края от партии &quot;Единая Россия&quot;, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков

Красноярск. Кандидат в губернаторы Красноярского края от партии "Единая Россия", временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Омск. Агитационный плакат с портретом кандидата от партии &quot;Единая Россия&quot;, временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко

Омск. Агитационный плакат с портретом кандидата от партии "Единая Россия", временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на участке во время голосования

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Барнаул. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время голосования на участке

Барнаул. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время голосования на участке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Изготовление бюллетеней для Единого дня голосования. Бланки с фамилиями кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области

Изготовление бюллетеней для Единого дня голосования. Бланки с фамилиями кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования на дому

Выборы губернатора Новосибирской области. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Кузбасса от партии &quot;Единая Россия&quot; Сергея Цивилева на улице города Прокопьевска Кемеровской области

Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Кузбасса от партии "Единая Россия" Сергея Цивилева на улице города Прокопьевска Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на избирательном участке во время голосования

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на избирательном участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края. Избиратели на избирательном участке во время голосования.

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края. Избиратели на избирательном участке во время голосования.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края. Избиратели на избирательном участке во время голосования

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края. Избиратели на избирательном участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на участке во время голосования

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Омск. Выборы губернатора Омской области

Омск. Выборы губернатора Омской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Красноярск. Выборы губернатора Красноярского края

Красноярск. Выборы губернатора Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели во время голосования

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели во время голосования.

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели во время голосования.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Работа штаба кандидата в губернаторы от КПРФ, депутата законодательного собрания Романа Яковлева

Выборы губернатора Новосибирской области. Работа штаба кандидата в губернаторы от КПРФ, депутата законодательного собрания Романа Яковлева

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборная кампания по выборам губернатора Омской области. Кандидат на выборах, первый секретарь комитета Омского отделения партии &quot;Коммунисты России&quot; Владимир Казанин

Предвыборная кампания по выборам губернатора Омской области. Кандидат на выборах, первый секретарь комитета Омского отделения партии "Коммунисты России" Владимир Казанин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выборы губернатора Красноярского края. Кандидат в губернаторы от ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Глисков в офисе Красноярского реготделения ЛДПР

Выборы губернатора Красноярского края. Кандидат в губернаторы от ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Глисков в офисе Красноярского реготделения ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Кемеровской области от партии &quot;Единая Россия&quot; Сергея Цивилева

Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Кемеровской области от партии "Единая Россия" Сергея Цивилева

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат законодательного собрания Красноярского края, кандидат в губернаторы Красноярского края Андрей Новак во время интервью

Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат законодательного собрания Красноярского края, кандидат в губернаторы Красноярского края Андрей Новак во время интервью

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выборы губернатора Омской области. Кандидат от КПРФ, член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин во время встречи с пионерами

Выборы губернатора Омской области. Кандидат от КПРФ, член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин во время встречи с пионерами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Работа избирательных участков. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников после голосования на участке

Выборы губернатора Новосибирской области. Работа избирательных участков. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников после голосования на участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избирательница во время голосования

Выборы губернатора Новосибирской области. Избирательница во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Работа избирательных участков

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Работа избирательных участков

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Алтайского края

Выборы губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Выборы губернатора Новосибирской области

Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области

Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Выборы губернатора Новосибирской области. Подготовка к выборам на участке

Выборы губернатора Новосибирской области. Подготовка к выборам на участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта во время единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Красноярск. Кандидат в губернаторы Красноярского края от партии "Единая Россия", временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Омск. Агитационный плакат с портретом кандидата от партии "Единая Россия", временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Барнаул. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время голосования на участке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Изготовление бюллетеней для Единого дня голосования. Бланки с фамилиями кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Члены избирательной комиссии во время выездного голосования на дому

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Кузбасса от партии "Единая Россия" Сергея Цивилева на улице города Прокопьевска Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на избирательном участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края. Избиратели на избирательном участке во время голосования.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края. Избиратели на избирательном участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели на участке во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Омск. Выборы губернатора Омской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Красноярск. Выборы губернатора Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избиратели во время голосования.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Работа штаба кандидата в губернаторы от КПРФ, депутата законодательного собрания Романа Яковлева

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Предвыборная кампания по выборам губернатора Омской области. Кандидат на выборах, первый секретарь комитета Омского отделения партии "Коммунисты России" Владимир Казанин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выборы губернатора Красноярского края. Кандидат в губернаторы от ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Глисков в офисе Красноярского реготделения ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Предвыборный плакат кандидата на выборах губернатора Кемеровской области от партии "Единая Россия" Сергея Цивилева

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов  /  купить фото

Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат законодательного собрания Красноярского края, кандидат в губернаторы Красноярского края Андрей Новак во время интервью

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выборы губернатора Омской области. Кандидат от КПРФ, член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин во время встречи с пионерами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Работа избирательных участков. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников после голосования на участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области. Избирательница во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Барнаул. Выборы губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области. Работа избирательных участков

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Выборы губернатора Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Выборы губернатора Новосибирской области. Подготовка к выборам на участке

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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