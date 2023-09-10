Сибирь голосующая

Выборы губернатора Омской области. Кандидат от КПРФ, член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин во время встречи с пионерами

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