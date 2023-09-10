Глава СКР потребовал доклад по делу о ветхом состоянии жилья в Бакале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в ряде домов в Бакале. О проведенных следствиях ему доложит руководитель управления СКР по Челябинской области Петр Решетников, сообщают в информационном центре СКР.

Ранее в интернете появилось видеообращение жителей Бакала. Они пожаловались на то, что в многоквартирных домах на улицах Строителей и Железнодорожная не принимаются меры по ремонту системы водоотведения. В зданиях несколько недель не было холодной воды, горячей — более 30 лет. Из-за изношенности труб подвалы домов по улице Строителей несколько лет затапливались сточными водами. На сегодня эта проблема не разрешена.

«Ранее по поручению главы СК России в региональном следственном управлении по этому факту возбуждено уголовное дело»,— поясняют в информационном центре СК России.

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