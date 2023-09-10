Дороги популярных туристических маршрутов обновляют в Свердловской области

В Свердловской области отремонтировали участок дороги Нижняя Тура – Качканар. Еще 10 объектов, входящих в популярные туристические маршруты, продолжают обновлять, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Завершается ремонт участка дороги Верхняя Тура — Качканар с 18-го по 27-й километр, по которому проходит туристический маршрут на гору Качканар.

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов ремонтируют участки сразу на семи объектах. Обновляют южный подъезд к Нижнему Тагилу. Кроме того, дорожники ремонтируют два путепровода — на 142-м и 148-м километрах Серовского тракта, ведут монтаж и пусконаладочные работы на двух объектах мониторинга транспортного потока.

На дороге Верхняя Пышма – Невьянск ремонтируют участок с 12-го по 30-й километр. Дорожники планируют сдать этот объект с опережением графика.

Ведется обновление дорог «Демидовского маршрута», в том числе пути к горнолыжным комплексам «Аист», «гора Ежовая», а также к Висимскому заповеднику.

Ева Коршунова

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