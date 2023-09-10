Петербуржцев предупредили о ночном и утреннем тумане

В Санкт-Петербурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 11 сентября, ночью и утром в городе местами ожидается туман с видимостью 400-700 м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах.

В целом, по прогнозам синоптиков, 11 сентября в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый — со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью +12… +14, днем столбик термометра поднимется до +22… +24 градусов.

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