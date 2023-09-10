В Толмачево самолет приземлился с невыпущенными закрылками

Техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков, возникла при заходе на посадку самолета авиакомпании «Сибирь», сообщает Западно-Сибирская-транспортная прокуратура. На борту находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет благополучно приземлился.

Так как у воздушного судна было повреждено шасси, пассажиров высадили на взлетно-посадочной полосе и доставили автобусом до аэропорта. Самолет был отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Транспортная прокуратура осуществляет надзор на предмет оценки соблюдения норм безопасности полетов.

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Анна Егорова