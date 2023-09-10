Продажи внедорожников Tank в Перми планируется начать в конце сентября

Автохолдинг «Восток Моторс» планирует запустить дилерский центр Tank в Перми в конце сентября. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил генеральный директор пермского филиала группы — ООО «Восток Моторс Пермь» Александр Журавель. Шоурум бренда будет находиться в салоне по шоссе Космонавтов, 328/1, где компания уже продает машины марки Chery. По словам господина Журавеля, сейчас завершается подготовка помещений, в ближайшие две недели ожидается поставка первых автомобилей Tank в Пермь.

Tank — новый бренд внедорожников премиум-сегмента китайской частной автомобилестроительной компании Great Wall Motors (GWM), известной по маркам Great Wall и Haval. О том, что GWM планирует представить бренд на российском рынке, стало известно осенью 2022 года. Пермь вошла в число 14 городов, где автопроизводитель решил разместить свои первые дилерские центры в РФ. В апреле текущего года GWM выбрала дилера Tank в Перми — им стала компания «Восток Моторс».

В настоящий момент в России представлены две модели Tank — Tank 300 и Tank 500, каждая из которых продается в комплектациях Adventure и Premium, различающихся уровнем оснащения и, соответственно, стоимостью. Ожидается, что всего в линейке Tank будет пять моделей.

Группа «Восток Моторс» работает на рынке с 2005 года. Головное юрлицо холдинга — АО «Восток Моторс» зарегистрировано в Москве, его единственным учредителем является Алена Журавель. В Пермь компания зашла в 2013 году, помимо Chery и Tank представляет здесь бренды Hyundai и Exeed. У холдинга есть также дилерские центры в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое и Новосибирске.