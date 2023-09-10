Синоптики предупредили о понижении температуры до 0 градусов на Кубани

В горных районах Краснодарского края температура воздуха ночью может опуститься до 0 градусов. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

По данным синоптиков, дневные температуры по краю будут держаться около 25 градусов и ниже, на Черноморском побережье — до 28 градусов.

Существенных осадков в начале недели не ожидается, однако в предгорьях и горах местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидаются порывы ветра северной четверти 12–14 м/с.

В Краснодаре в ночные часы 11 сентября температура воздуха опустится до 8–10 градусов.

По данным синоптиков, днем в кубанской столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 4–9 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 23–25 градусов.

Ранее Краснодарский гидрометцентр предупреждал, что в связи с прохождением холодного атмосферного фронта и вторжением холодных воздушных масс с севера на Кубани ожидается значительное понижение температуры воздуха.

Александр Орлов

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